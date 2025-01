Holivudski glumac DŽek Nikolson proveo je praznike u prijatnom društvu s porodicom. Pratioce je oduševila fotografija koju je na Instagramu objavila njegova ćerka Loren.

Na fotografiji se Loren grli s ocem dok poziraju pred kamerom. On je na sebi imao šarenu košulju, a Loren crnu haljinu. Foto: Profimedia

Osim njega, objavila je fotke i s mlađim bratom Rejmondom i drugim članovima porodice.

Obožavateljima nije dugo trebalo da objavu zatrpaju komentarima.

"Hvala ti što si podelila fotografiju svog oca s nama", "Reci tati da se vrati pred kamere", "Tata izgleda odlično", "Pozdravi oca. On je najbolji od najboljih", "Lepo je videti DŽeka", neki su od komentara na Instagramu. Foto: Instagram printskrin/lnicholson

Inače, 87-godišnjeg glumca poslednjih godina nemamo priliku da često viđamo u javnosti.Poslednji kamere su ga ulovile na košarkaškoj utakmici Los Anđeles Lejkersa i Memfis Grizlisa u aprilu 2023, piše Remind Magazine.

Nikolson iza sebe ima brojne uloge, od kojih su neke od poznatijih bile u filmovima "Kineska četvrt", "Isijavanje", "Let iznad kukavičjeg gnezda", "Malo dobrih ljudi", "Betmen" i mnogim drugima.

Poslednji put je glumio 2010. u romantičnoj komediji "How Do You Know" s kolegama Riz Viterspun, Polom Radom i Ounom Vilsonom. Foto: Profimedia

Nikolson je verovatno i najslavniji holivudski neženja, iako je bio u braku četiri godine pre nego što se proslavio, a njegova najpoznatija romansa bila je s glumicom Anđelikom Hjuston, pre više od 25 godina.

Inače, Poslednjih nekoliko godina naširoko se spekulisalo o narušenom zdravlju holivudske legende, te se čak nagađalo da boluje i od demencije. Zabrinuti su čak i njegovi najbliži prijatelji, pre svega jer "više ne izlazi iz kuće" i strahuju da će umreti sam i napušten. Foto: Profimedia

DŽek Nikolson većinu vremena provodi u svojoj luksuznoj vili na Beverli Hilsu, ali živi veoma povučenim životom i kontaktira samo sa svojom decom. "Jasno je svima stavio do znanja da je njegov dom njegov zamak. Ali ljudi samo žele da izađe iz kuće i pojavi se da im kaže da je dobro", rekao je pre dve godine izvor za "Radar Online".

"DŽek je u kontaktu sa nekoliko članova porodice, posebno sa sinom Rejem, ali dani njegovog druženja su odavno prošli", dodao je drugi izvor za isti magazin.

