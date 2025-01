Sin folkera Dragana Kojića Kebe, Igor Kojić, 3. januara se venčao u tajnosti sa 15 godina mlađom izabranicom Sofijom Dacić.

Igor Kojić sada se trudi da privatan život sačuva od očiju javnosti, ali u prošlosti nije bilo tako, a on je zaveo nekoliko dama sa javne scene. Foto: Tiktok printskrin/__dacicka__/Antonio Ahel/ATAImages

Pored propalog braka sa Severinom Vučković, Kebin sin je bio u vezi i sa glumicom Teodorom Bjelicom, a kako su prenosili domaći mediji, oni su raskinuli tik pred zakazano venčanje.

NJih dvoje tada o razlozima rastanka nisu želeli da govore javno, ali kako su tvrdili domaći mediji, glumica i bivši fudbaler bili su sušta suprotnost i imali potpuno drugačija interesovanja.

Foto: ATA images

- Igoru nije svejedno, žao mu je zbog Teodorine odluke, nije to očekivao jer su zakazivali venčanje. Zbog nje se odselio iz porodične kuće, a sada se pakuje i vraća kod roditelja. Kada je saopštio Kebi da svadbe neće biti i da je Teodora sa njim raskinula, on je prvo bio u šoku i mislio da se Igor šali. Kada je shvatio da nije šala, rekao mu je da je bolje da se to sada desilo, nego da je opet kao sa Severinom, pravio svadbu a onda nakon nekoliko meseci da dođe do razvoda - rekao je tada izvor blizak Kebi za "Kurir".

Teodora se samo jednom oglasila

Foto: ATA images

- Jednostavno, nismo se poklopili. S godinama sam naučila da ne trošim vreme na ljude i odnose koji mi ne prijaju. Bez zle krvi odlazim i toj osobi poželim sve najbolje - rekla je Bjelica za Story.

Glumica se udala u tajnosti

Glumica Teodora Bjelica, ćerka Gordane Bjelice, udala se u martu prošle godine za mlađeg fudbalera iz Hrvatske Karla Muhara. Foto: Printskrin/Instagram/taras.stojkovic

Teodora je tada blistala u beoj venčanici sa spuštenim bretelama.