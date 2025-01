Sin pevača Dragana Kojića Kebe, Igor Kojić, venčao se 3. januara u tajnosti sa novom izabranicom Sofijom Dacić, koja je od njega mlađa 15 godina.

Oni su građanski brak sklopili u zgradi opštine na Novom Beogradu i to kao prvi par koji se venčao ove godine na ovoj gradskoj teritoriji.

Kako saznajemo, Igor i Sofija će se uskoro zavetovati na večnu ljubav i pred Bogom, a to ovog puta nisu uradili jer je u toku bio božićni post, kada venčanja u crkvi nisu dozvoljena. FOTO: Printskrin Instagram

- Igor je veliki vernik i njemu je crkveno venčanje mnogo važnije od onog u opštini. Ipak, on i Sofija se toliko vole da više nisu hteli da čekaju, pa su tu formalnost pred zakonom obavili 3. januara. Kako je tada još uvek bio u toku božićni post, oni nisu mogli da se venčaju u crkvi, pa će to uraditi prvom prilikom. Crkveni kanoni su po tom pitanju vrlo strogi i ne dozvoljavaju vršenje ove Svete tajne tokom trajanja nekog od jednodnevnih ili višenedeljnih postova u našoj pravoslavnoj crkvi. Kako za sad stvari stoje, dve su opcije u planu. Prva je da to urade u parohijskoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi, ili da odu u neki manastir daleko od gradske vreve i da tamo obave ovaj sveti čin - ispričao je sagovornik za "Kurir".

Podsetimo, Igor je za medije nakon venčanja istakao da je njegova nova supruga Sofija dar od Boga.

- Istina je da smo moja supruga i ja dobili nagradu i priznanje od opštine Novi Beograd kao prvi bračni par u 2025. godini. Sofija je moj dar od Boga, prva, zadnja, jedina i ona prava ljubav. Srećan Božić svima! Hristos se rodi! - rekao je Igor.

Severina i Igor se venčali u katoličkoj crkvi?

Podsetimo, u medijima se spekulisalo da su Igor Kojić i njegova prva supruga, pevačica Severina Vučković, imali crkveno venčanje 25. septembra u katoličkoj župnoj Crkvi pohođenja Blažene Device Marije Svetoj Elizabeti u Balama. Foto: ATA images/A. Ahel

Kako su tada preneli hrvatski mediji, njih je venčao baljanski župnik Aleksandar Vujisić, a sve se odigralo u intimnoj atmosferi u krugu porodice i najbližih prijatelja.

