NJegove brojne kolege, prijatelji i porodica došli su kako bi mu uputili poslednje zbogom.

Dirljive reči uputili si i muzičar Nele Karajlić, glumac Miloš Timotijević, pisac Dragoljub Stojković i producent Miša Mogorović koji su se govorom oprostili od Milinkovića. Foto: Z. Jovanović

Najemotivniji je bio govor Milinkovićeve ćerke Divne koja je rasplakala sve prisutne.

- Nedostaješ mi jako, ne samo meni, nego i svima - prijateljima, kolegama, saradnicima, rodbini. Volela bih da smo još malo zajedno. Da li se sećaš kad smo gledali "Ubistva u Midsomeru" ili "Slagalicu" uz kikiriki i ono tvoje zdravo piće od grejpfruta. Ja i dalje ne verujem šta se dogodilo. U "Slagalici" su uvek znao broj. Bio si mnogo pametan. Više neće biti rečenice: "E, idem kod tate", ili "E, tata gde si, jedva čekam da te vidim. Nedostaješ mi!" Kako ću ja bez tebe? Nećeš me više nikad zagrliti, poljubiti ili pevati pesmu. Rekla bih ti više uživo, ali ne mogu. Radiću isto što i ti. Slušaću rok, neću jesti beli luk, ići ću u srednju matematičku školu i režiraću. Paliću ti sveću skoro svaki dan posle škole. Moliću se više za nas i naše zdravlje. Foto: Novosti/Z. Jovanović, ATA images/A. Ahel

Ti ne znaš šta si sve ostavio za sobom. Ostavio si pamet, ljubav i veru u Boga i u sve nas. Ovo ću ti staviti na grob, a ti čitaj. Pisaću ti ja još, ne brini. Sada bih ti rekla: "Vidimo se", ali ne mogu. Ipak ću jesti beli luk, mama kaže da je zdrav. Volela bih da te zagrlim. Sećaš li se šuta u g****u, svaki put je bilo zabavnije. Da li se sećaš? Ovo ću da ti pročitam na sahrani. Ne znaš koliko je teško to reći! Volim te, tata! Sećaš li se kada si jeo i slušao vesti, kada si mi pravio ćevape, kod bake pire koji si samo ti umeo da napraviš. Toga više neće biti. Čak i mama misli da ti praviš najbolji pire.

Otišao si na veliki dan, verovao si u Boga i molitvu. Ali, zašto baš ti, to se pitam tata? Volela bih da mi to kažeš u lice, ali ne znam kako je to moguće. Nisam htela da te izgubim. Sećaš li se kada sam govorila "trebaš", a ti me uvek ispravljaš u "treba". Želim da mi makar nešto tome slično kažeš u lice, ali ne možeš. Barem da si vaskrsnuo, ali nisi, nažalost. Za nekoliko godina ili decenija doći ćemo svi gore, a ti ćeš da vodiš naše duše na dobar put.

Bićeš mojih sedam minuta. To zna kad čovek umre. Sedam minuta ponavljaj najlepše stvari u svom životu. Radiću isto što i ti. Rešavaću ukrštenicu iako ne znam šta znače te reči, gledaću u telefon i kada me neko pozove reći ću isto kao i ti: "Šta hoćeš, evo za pet minuta", iako je prošlo 10, "Pusti me na miru! - kroz suze je govorila Divna.

Pre nje, glumac Miloš Timotijević je smogao snage da izgovori tek nekoliko rečenica.

- Kada me je Dragoljub zamolio da danas govorim pitao me je: "Da li ti treba pomoć?", pošto glumcima uvek oko teksta treba pomoć. Rekao sam da ne treba, da ću smisliti sam. Sada sedim ovde i slušam ove ljude koji govore divne stvari o Miloradu i shvatam da ovde piše Milorad Milinković Debeli. Dve i po godine smo nas dvojica radili zajedno. Nikada nisam mogao da ga oslovljavam sa "Debeli", uvek sam ga oslovljavao po imenu. On za mene čak nije bio ni Milorad, on je bio ne Debeli, nego Veliki. Veliki čovek, veliki prijatelj, veliki reditelj, veliki u ljubavi prema glumcima koje je obožavao. Nije ni čudo što je otišao na tako veliki praznik. Slava mu - istakao je Timotijević.

Biografija Milorada Milinkovića Milorad Milinković je rođen u Beogradu 1965. godine. Među njegovim najpoznatijim filmovima su "Mrtav ’ladan", "Potera za sreć(k)om" i "Čitulja za Eskobara". Režirao je prvi srpski film snimljen u 3D tehnologiji "Peti leptir". Milinković je takođe bivši pevač, kantautor, di-džej i fudbalski komentator. Bio je vokal i gitarista rok grupe Morbidi i Mnoći i kasnije član bendova Big seks i Zmajevi.

Rođen je u Beogradu, gde je završio Matematičku gimnaziju 1983. Diplomirao je 1991. na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, odsek režija.

Podsetimo, Milinkoviću je pozlilo u porti crkve gde je bio na liturgiji, a hitna pomoć nažalost nije mogla da mu pomogne.