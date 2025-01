Voditeljka Nina Radulović je bila u braku sa glumcem Branislavom Lečićem sedam godina. Venčali su se 2010. godine i tokom braka dobili sina Lava.

Foto: ATA images/Mateja Stanisavljević

Medijski naslovi su tada bili puni detalja veze i braka između voditeljke i poznatog glumca, a često se pričalo i o razlici u godinama - Lečić je čak 30 godina stariji od Nine.

Nakon kraha braka, Nina je sreću pronašla u vezi sa teniserom Filipom Krajinovićem, koji je 6 godina mlađi od nje. Iako su u početku pokušavali da sakriju vezu od javnosti, ali su kasnije vrlo emotivno govorili jedno o drugome u intervjuima. Foto: Profimedia

"Nina je devojka koja je ušla u moj život baš u periodu kada mi je bilo prilično teško i kada je put do pozicije gde se nalazim danas delovao nedostižno. Sreli smo se u vrlo delikatnom momentu kada je njen život u pitanju, tako da je naša privatnost dosta trpela. Međutim, ono što mi se uvek dopadalo kod nje jeste to što je strpljiva i razumna, pa me je u ključnom momentu dobro savetovala. Ne razume se u tenis, ali je spremna da uči i vrlo je zainteresovana, tako da i njen pomalo laički način da objasni i rastumači neke situacije u toku meča nije za zanemarivanje sa stanovišta strategije i psihološke igre na kojima se velikim delom zasniva tenis. Pri tome, iako nisam iz Beograda, ispostavilo se da imamo mnogo zajedničkih prijatelja, pa se veoma lepo družimo, izlazimo, razgovaramo. Od Nine svašta može da se nauči", ispričao je jednom prilikom Filip

Posle raskida Nina i Filip su ostali u dobrim odnosima, što je sportista svojevremeno i potvrdio.

"Ostali smo u dobrim odnosima. Ninu veoma poštujem, rado se sećam naših trenutaka. Mnogo sam naučio u toj vezi, verujem da je i ona. Nije nam razlika u godinama predstavljala problem, različiti prioriteti i životni ritmovi su nas razdvojili. Uvek ću je podržavati, šta god bude trebalo, biću tu za nju", govorio je Krajinović.