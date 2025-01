Kineskinja bi uskoro trebala da se porodi i na svet donese devojčicu, kojoj će dati ime Minja, a nedavno je govorila za medije o svom životu u Srbiji i kako joj se čini naša božićna tradicija.

Ona je objasnila kako je prihvatila srpske običaje, te da već tri godine proslavlja Božić, dok joj je sada već i srpski jezik toliko usavršen da ga govori kao maternji.

- Sve sam naučila od Dejana. Tri godine spremam sve za Božić. Ove godine nisam toliko ja nego svekrva. Pravili smo sarme, sadili smo žito, dočekivali goste. Na Badnje veče smo uzeli slamu i stavili na pod. Svekrva je uzela bombone i pare, prosipala je po podu, a mi smo dobili čokolade - ispričala je Leng u emisiji "150 minuta" na Prvoj TV.

Na Božić išla u crkvu i palila badnjak

Kako je dodala, nije joj strana ni pravoslavna crkva, koju je takođe posetila i na ovaj sveti praznik.

- Otišli smo u crkvu i palili badnjak. Svekrva je napravila česnicu, a niko nije našao novčić - rekla je ona.

Međutim, iako se udala za Srbina, Ksue Leng ne nosi njegovo prezime. Gostujući u pomenutoj emisiji ona je objasnila o čemu se radi i zašto sada nije Ksue Jovanović.

- Ne mogu da ga uzmem zato što bi meni napravilo haos. Morala bih da promenim sva dokumenta i u Kini i ovde. To su papiri koje ja sada jako teško mogu da dobijem. Svi su nas savetovali da ne uzimam prezime jer ne znamo da li ću moći da dođem do tih papira. U Kini inače ne postoji to da žena uzima prezime od muža. Nikad nisam čula za to, meni je to baš čudno ovde u Srbiji - pojasnila je Kineskinja.

Odličan odnos sa svekrvom

Ksue je ovom prilikom govorila i o svom odnosu sa svekrvom i istakla da je on odličan.

- Plašim se da će se to promeniti kada se rodi dete, jer su ljudi u Srbiji blagi prema deci, a u Kini ipak strogi - zaključila je Leng.

