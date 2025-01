- Ja nisam čovek od incidenata, a kad su u pitanju ti moji Romi koje ja puno cenim i volim, ne samo zbog novca već zato što su mi ti ljudi jednostavno, znaju biti i komplikovani... Ja stvarno nikad nisam imao problem sa tim ljudima i mislim da nikad neću imati. Uvek se nađe neko ko možda hoće da bude slobodan, ja nisam osoba koja voli da mu se lepi novac po čelu, mene ne možeš tako lako kupiti, to je moj stav.

Foto: ATA images/A. Ahel

- Ja volim muziku, volim ljude, ali da neko kaže po svaku cenu: "Ja sam tebe platio, moraš da pevaš", kod mene to ne ide. Ja ću pevati i džabe, ali da neko to pokušava, ja znam da je alkohol čudo i da u tim nekim trenucima ljudi grle, ali sve zavisi ko te grli i na koji način, ali nađe se neko ko je previše pijan, nisu ti dobrodošli... Nikad mi se nije desilo da sam imao takav neki incident - pričao je pevač.

Međutim, ne krije da ima neka svoja pravila kojih se uvek pridržava kada su u pitanju privatne proslave.

- Ja imam neko svoje vreme koliko ostajem na svadbi, svi znaju da ostajem pet sati, pa sad da li ja krenuo u 12 uveče ili u 7, 5 sati pevam, nekad ostanem i 8 sve zavisi od atmosfere - objasnio je on.

Priča se da se pevači otimaju oko romskih svadbi, jer je upravo na njima bakšiš vrlo visok, dok Šerif tvrdi drugačije.

- Taj bakšiš koji mi dobijamo kod naših Roma on ne ide nama, taj bakšiš ide u kasu iz koje su plaćene sve moje kolege. Ja imam neki svoj način isplate i to mene ne zanima, ali taj novac koji se daje to nije naš novac - ističe pevač.

Iako važi za muzičku legendu, pevač tvrdi da mu je najveći uspeh nije karijera već nešto drugo.

- Moj najveći uspeh je što imam normalnu porodicu i normalan život, ja se ne guram previše u te neke vrhove iako mene u Srbiji i ex Jugoslaviji smatraju čovekom koji mnogo više može da hoće. Ne kažem ja da sam skroman, ja sam ponosan na ono što jesam, kakav sam kao čovek i kao pevač - priča Konjević, pa otkriva ko mu je tokom karijere bio najveća podrška: Foto: ATA images/A. Ahel

- U samom početku mislim da su me podržali kao čoveka. O meni razne priče kruže, ali ja nekako više volim da me kao čoveka gledaju nego kroz moj posao.

Jedan je od retkih pevača koji se sa kolegama ne druži, a sada je otkrio i zašto.

- Ja nemam sa kolegama puno tema, zato što ja volim neki drugi život, ja sam malo čudan.

Pričalo je da je u sukobu sa Draganom Stojkovićem Bosancem i da već godinama ne pričaju, a Šerif tvrdi da je istina potpuno drugačija.

- Dragan je muzička institucija i ljudska. Nisam imao ni sa jednim kolegom bilo kakav sukob - ispričao je on za Grand online.

(Kurir)

