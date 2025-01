Ana Ivanović sa suprugom Bastijanom Švajnštajgerom ima troje dece, a o njihovom vaspitanju pričala je javno.

Foto: Profimedia

Ana Ivanović trudi se da intimu sačuva od očiju javnosti, ali je ipak jednom prilikom otkrila da deci ne dozvoljava da koriste "ajpod".

- Posebno mi je blizak srcu rad sa decom. Emotivno i mentalno razvijanje je jako važno u današnje vreme. Pogotovo što se suočavamo sad sa razvojem tehnologije, mi se nismo rodili sa tim, ali kroz život smo morali da naučimo. To je dosta menjalo pogled na svet i pogled na nas kao sportiste i svetski poznate ljude. Sada imam te izazove kroz svoju decu - rekla je Ana i dodala da njena deca ne gledaju Tv i nemaju "ajpod" jer smatra da to prouzrokuje nezadovoljstvo. Koliko puta ste ušli na Instagram i gledali fotografija i rekli sami sebi: "Sad se osećam super?". Ja mislim nikada. Kod moje dece sam striktna, oni nemaju nikakve uređaje, ajpede jer mislim da to može da dovede do negativnog uticaja i depresije jer uvek misliš da neko ima nešto bolje - rekla je Ana koja je nacionalni unicef ambasador za Srbiju. Foto: Instagram printsktin/anaivanovic

"Bastijan me ne razume"

Podsetimo, Ana i Bastijan su ponosni roditelji troje dece, a jednom prilikom bivša teniserka progovorila je o njihovom odnosu.

- Mene suprug ne razume. Samo mi kaže da imam problem sa organizacijom. Meni je to mnogo smešno, jer sam ja jako organizovana, a ja njemu pokušavam da objasnim da nemam problem sa organizacijom. Ja samo imam previše stvari koje ne mogu da stanu u jedan dan, ali on to ne razume. On sve to pojednostavi. Ima vremena i da odmori i da popije kafu i nije mu jasno kako je ne mogu svoj dan isto tako da organizujem - rekla je kroz osmeh lepa teniserka u podkastu "Alesto".

Blic