Сви улази у ову зону биће јасно означени посебним знаком „Зона де бајас емисионес“ (ЗБЕ), о којем се у Србији још увек не говори.
Периметар ЗНЕ у Ђирони обухвата већи део центра града – од парка Девеса до улице Емили Грахит, и од реке Гуељ до улице дел Карме, укључујући и цео Стари град. Дакле, рестрикције се односе и на историјски део града и на најфреквентније саобраћајнице.
Контрола неће зависити од повремених патрола, већ од трајног система: на свим улазима постављени су знакови и камере које аутоматски очитавају регистарске таблице и проверавају да ли возило испуњава услове за улазак у зону – систем идентичан ономе који већ функционише у Барселони.
Ко може да вози без проблема
Сви возачи чији аутомобили имају еколошку налепницу 0, ЕЦО, Б или Ц могу слободно да улазе у зону. Такође, сви становници Ђироне били су изузети од ових правила најмање до 2024. године, за даље није познато.
Међутим, они који се у град досељавају тек од ове, 2025. године, мораће да поштују нова ограничења. На овај начин, локалне власти желе да грађанима дају довољно времена да се прилагоде без већих потешкоћа.
Нема забрана викендом
За возила без еколошке ознаке забрана важи само радним данима, од понедељка до петка, и то од 7 ујутру до 20 часова. Викендом и празницима ограничења се не примењују. Поред тога, возачима се дозвољава и до 24 дана годишње када могу да уђу у ЗМЕ без икаквих посебних дозвола. Налепница на ветробранском стаклу није обавезна – камере саме очитавају таблице и у тренутку проверавају категорију возила. Тако нова зона функционише брзо и без непотребне папирологије, а циљ јој је да унапреди квалитет ваздуха у граду без компликовања живота возачима.
Колико возила има проблем?
Према проценама, из године у годину све је мање аутомобила који не испуњавају критеријуме ЗБЕ, јер се возни парк постепено обнавља. Тренутно, само око 5 одсто возила неће моћи да уђе у зону током радних дана, што је мали проценат у поређењу са укупним бројем возила у свакодневном саобраћају у Ђирони.
О увођењу овог саобраћајног знака у Србији још увек се не говори.
Какве су казне ако уђете без дозволе?
Стандардна казна за улазак у ЗБЕ без одговарајуће еколошке налепнице износи око 200 евра, уз попуст на 100 евра ако се плати у року за брзо плаћање.
У Барселони, казне су ригорозније:
Мала кршења (ауто и мотоцикли): казне између 100 и 500 евра
Озбиљнија кршења (путнички и тешки камиони): казне између 500 и 1.000 евра
Најтежа кршења (возила која највише загађују у време аларма због загађености): до 1.800 евра, а у случају понављања прекршаја казна може бити увећана за 30 одсто
У Мадриду, возила без налепнице се кажњавају са 200 евра, потврђено је и у званичним извештајима.
У којим земљама ЕУ важи ЗНЕ
- Белгија – ЛЕЗ зоне у Антверпену, Бриселу и Генту. На пример, Брисел забрањује дизел возила испод Еуро 4 стандарда
- Немачка – познате као Умwелтзонен (еколошке зоне), присутне у више од 50 градова (нпр. Берлин, Келн, Хановер, Штутгарт), са обавезним налепницама за возила
- Холандија– зову их милиеузонес. Постоје у Амстердаму, Хагу, Утрегту, Арнхему; правила се разликују по граду (нпр. забрана дизелаша испод Еуро 4 или Еуро 6 стандарда)
- Италија – имају Зона а Траффицо Лимитато (ЗТЛ), која често служи регулаторима саобраћаја, не нужно искључиво за екологију. У појединим градовима (нпр. Милано, Фиренца, Рим), оне функционишу и као ЛЕЗ / наплате улаза по дану („Ареа Ц“)
- Уједињено Краљевство – постоје Лоw Емиссион Зонес и Цлеан Аир Зонес, укључујући Лондон са детаљно дефинисаном УЛЕЗ (Ултра Лоw Емиссион Зоне), као и друге градове попут Бирмингема, Гласгова, Манчестера
- Шведска – градови попут Стокхолма, Малмеа, Гетеборга и других имају околинско-еколошке зоне, које забрањују тежа возила (> 3,5 т)
