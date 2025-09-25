Легендарни глумац Вилијам Шатнер, најпознатији по улози капетана Кирка у серији Звездане стазе, у доби од 94 године доживео је хитну медицинску ситуацију те је колима хитне помоћи превезен у болницу након проблема са нивоом шећера у крви, преносе амерички медији.
Превезен у болницу
Према информацијама доступним јавности, Шатнер је у среду поподне осетио нагле здравствене тегобе док се налазио у свом дому у Лос Анђелесу. Одмах је позвао хитну помоћ, а на његову адресу стигла је екипа ватрогасно-спасилачке службе. Након прегледа, глумац је превезен у оближњу болницу где је задржан ради даље медицинске обраде. Извори наводе да се Шатнер тренутно осећа добро и мирно одмара.
Упркос позним годинама, Шатнер и даље има активну глумачку каријеру и ради на неколико нових пројеката. Тако је прошлог месеца учествовао на панелу Драгон Цон у Атланти, где је још једном потврдио статус једног од најомиљенијих јунака међу обожаваоцима научне фантастике. Његова улога капетана Џејмса Т. Кирка, коју је тумачио од 1966. до 1969. године, остала је уписана као једно од најважнијих остварења у историји телевизије. Шатнер се тој улози враћао више пута – у анимираној серији и у седам филмских наставака до 1994. године. Публика га памти и по бројним другим телевизијским пројектима, међу којима се издваја насловна улога у криминалистичкој серији Т.Ј. Хокер.
Приватни живот
Његов приватни живот једнако је често био у средишту пажње јавности. Шатнер је био у четири брака, а посебно се истицала његова дугогодишња веза са Елизабет Мартин. Након осамнаест година брака развели су се 2019. године, али су се током пандемије поново зближили. Последњих неколико година више пута су виђани заједно, а медији често нагађају о поновном венчању, иако званичне потврде није било.
Сам глумац у интервјуима је признао да су он и Елизабет „у суштини поново у браку“, иако формално-правно нису обновили завете. Његови ранији бракови такође су побуђивали интересовање јавности, а посебно трагична судбина његове треће супруге Нерине Кид, која је 1999. године преминула у несрећи.
Без обзира на приватне успоне и падове, Шатнер никада није крио колико му породица и љубав значе. У интервјуу из 2023. године своју партнерку назвао је „зачином живота“, још једном показујући да, упркос свим изазовима, животу приступа са ведрином и страшћу.
(Курир)