У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила ноћас, око један сат после поноћи, код искључења за Арену, били су повређени певач Дарко Лазић и његова супруга Катарина. Према налогу тужиоца, Дарку су одмах узети крв и урин на анализу.
Није имао важећу дозволу
Како незванично сазнаје Курир, а преносе медији, певач је био позитиван на алкохол, са чак 1,9 промила у крви, док је тест на наркотике био негативан. Такође, наводи се да у тренутку несреће није имао важећу возачку дозволу. Лазић је, како преносе медији, све ове наводе демантовао.
Певач је управљао возилом, док је Катарина седела на месту сувозача. Након силовитог судара са градским аутобусом, аутомобил се одбио и ударио у банкину, а једна од гума одлетела је чак 70 метара даље. Ватрогасци су морали да интервенишу и извуку брачни пар из смрсканог возила.
Хитна помоћ је певача одмах превезла на Војномедицинску академију, а Каћу у Земунску болницу, а иако су били свесни, задобили су озбиљне повреде, а Дарко је претрпео најтеже последице.
Певач демантовао да је био у алкохолисаном стању
Дарко Лазић је у првој изјави за "Блиц" открио како је дошло до саобраћајке, а како каже, ничега се не сећа.
- Изгубио сам контролу, видим да су сви пренели да сам био у алкохолисаном стању, и спомињу се недозвољене супстанце. Ја имам све налазе из болнице. Хвала Богу, ником ништа, преживели смо. Моја супруга је добро, ја сам добио повреде главе, ништа страшно. Падала је киша, занео ме је ауто, ударио сам у аутобус. Нико није био у аутобусу, нико није повређен, сви смо живи и здрави. Није било ни прекорачење брзине, идемо даље - рекао је Дарко.
(Мондо)