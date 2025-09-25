Популарна певачица Ријана и њен партнер Асап Роки поново су постали родитељи, а овог пута, након два сина, њихова породица је богатија за ћеркицу. Већ се неко време спекулисало да певачица носи девојчицу, а иако се породила 11. септембра, Ријана је тек сада потврдила радосне вести.
Она је на својим мрежама објавила фотографију бебе, откривши и да јој је дала име дала у част њеног оца - Роки Ајриш Мајерс.
Позитивни коментари и честитке само су се ређали, а испрва је дошло до расправе јер су многи схватили да је на тај начин желела да ода пошту свом покојном оцу, но то заправо није истина.
Ријана није дала име беби по свом оцу, већ по партнеру Асап Рокију. Његово право име је Раким Мајерс, а на почетку каријере се представљао као Роки.
Подсетимо, Ријана и њен дугогодишњи партнер родитељи су два сина, РЗА, рођеног 2022. године и Рајота, који је рођен 2023. године.
Зашто је прича да је беби дала име по оцу изазвала контроверзе?
Иако смо појаснили да је девојчица име добила по свом оцу, реперу, испрва је одјекнула прича да је Ријана дала име беби по покојном Роналду Фентију који је преминуо у мају 2025. године.
Међутим, иако је Ријана била уз Фентија на самом крају, њхов однос није био увек идеалан.
Родитељи певачице су се развели када је била мала, а краху љубави "кумовала" је Роналдова зависност од алкохола и опијата попут крека.
Ријана је у више наврата говорила о томе да је током детињства била физички злостављана од стране свог оца. У интервјуу из 2011. године, изјавила је да ју је отац једном приликом ошамарио толико снажно да је побегла кући са отиском његове руке на лицу.Такође, Ријана је често сведочила насиљу које је њен отац спроводио над њеном мајком, Моником. У интервјуу за Тхе Гуардиан, описала је како је као дете покушавала да стане између родитеља како би спречила оца да физички нападне мајку, као и да јој је једном приликом сломио нос.
Упркос овим трауматичним искуствима, Ријана је касније изразила разумевање за очево понашање, наводећи да је и сам био жртва насиља у детињству. Ипак, јасно је истакла да то не оправдава његове поступке.
Ријана је својевремено открила Опри да је "поправила" свој однос са Роналдом, иако су и даље били у сукобу, укључујући и 2019. годину, када га је и тужила због наводне злоупотребе њеног имена у финансијске сврхе.
Између осталог, тврдила је да је њен отац 2017. године основао компанију за развој талената под називом "Фентy Ентертаинмент", представљајући се као њен менаџер како би прибављао нове клијенте. Међутим, три недеље пре него што је случај требало да иде на суд 2021. године, Ријана је поднела захтев за одустајање од тужбе.
Из свега наведеног је јасно зашто су мале шансе да је Ријана дала име ћерки по свом оцу.
(Мондо)