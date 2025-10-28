Италијански певач Ерос Рамацоти, познат по свом шарму и бројним љубавним везама, а оно што ја интересантно јесте да је био у романси са српском манекенком и водитељком Нином Сеничар.

Након два брака и бурног љубавног живота, Рамацоти је 2006. године упловио у везу с лепом Новосађанком, а тада се причало да је управо због ње одржао концерт у Новом Саду.

Фото: АТА имагес/А. Ахел

 

 

Иако су обоје избегавали јавно експонирање, Нина је једном приликом ипак проговорила о њиховој љубави.

- Нико неће сазнати да ли је због мене одржао концерт у Новом Саду. Договорили смо се да не причамо о томе. Било нам је лепо док смо били заједно. И даље смо у контакту, чујемо се с времена на време. Обавезно ме позове да ми честита рођендан. Ја сам рођена 11. новембра, он 28. октобра. Обоје смо Шкорпије. Могу све најлепше да кажем о њему. Диван је, пажљив и толерантан, потпуна супротност стереотипима које прате велике музичке звезде. Не желим да будем позната само као бивша девојка Ероса Рамацотија. Поседујем довољно квалитета и довољно сам амбициозна да бих била позната као Нина Сеничар, а не као нечија девојка — рекла је Нина за Глорију.

Прочитајте још

"Макроне,лоше знаш историју!Шаљеш 2.000 војника,а Наполеон?"

"Макроне,лоше знаш историју!Шаљеш 2.000 војника,а Наполеон?"

22:23

ПОЧЕЛО СУЂЕЊЕ: Брижит тужи људе за сексистичко малтретирање

ПОЧЕЛО СУЂЕЊЕ: Брижит тужи људе за сексистичко малтретирање

16:52

"ПОЗНАТ КАО БРИЖИТ" Прва дама регистрована под мушким именом

"ПОЗНАТ КАО БРИЖИТ" Прва дама регистрована под мушким именом

20:12

"ПУТИНОВО КУМЧЕ" Изазвала га на изборима '18, а сад је номад

"ПУТИНОВО КУМЧЕ" Изазвала га на изборима '18, а сад је номад

11:51

Фото: АТА имагес/А. Ахел

 

 

После раскида с Нином Сеничар, Ерос Рамацоти је 2009. године започео везу с Италијанком Мариком Пелегринели, с којом је касније добио двоје деце – ћерку Рафаелу и сина Габрија.

Ипак, њихов брак није опстао и пар се развео 2016. године. Подсетимо, Ерос Рамацоти је рођен 28. октобра 1963. године и пуни 62 године.

ГУВЕРНЕР ИЗНЕО СКРОЗ НОВИ ПРЕДЛОГ ПУТИНУ: Није могао ни да сања да ће чути овакав одговор (ВИДЕО)
Спорт

ГУВЕРНЕР ИЗНЕО СКРОЗ НОВИ ПРЕДЛОГ ПУТИНУ: Није могао ни да сања да ће чути овакав одговор (ВИДЕО)

ПАУНОВИЋ ЗАПАЊИО ЕНГЛЕЗЕ: Ево шта је селектор "орлова" поручио у Лондону пред Енглеска - Србија!
Спорт

ПАУНОВИЋ ЗАПАЊИО ЕНГЛЕЗЕ: Ево шта је селектор "орлова" поручио у Лондону пред Енглеска - Србија!

БОНУС ВИДЕО:

#Ерос Рамацоти #певач Ерос Рамацоти #Ерос Рамацоти бивша девојка #Ерос Рамацоти и Нина Сеничар #Нина Сеничар #ВИП
Коментари 0
БИВШИ ШЕФ НЕМАЧКЕ ДИПЛОМАТИЈЕ УВЕРЕН: Не би било рата у Украјини да је Ангела Меркел остала на власти

БИВШИ ШЕФ НЕМАЧКЕ ДИПЛОМАТИЈЕ УВЕРЕН: Не би било рата у Украјини да је Ангела Меркел остала на власти