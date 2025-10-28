Италијански певач Ерос Рамацоти, познат по свом шарму и бројним љубавним везама, а оно што ја интересантно јесте да је био у романси са српском манекенком и водитељком Нином Сеничар.
Након два брака и бурног љубавног живота, Рамацоти је 2006. године упловио у везу с лепом Новосађанком, а тада се причало да је управо због ње одржао концерт у Новом Саду.
Иако су обоје избегавали јавно експонирање, Нина је једном приликом ипак проговорила о њиховој љубави.
- Нико неће сазнати да ли је због мене одржао концерт у Новом Саду. Договорили смо се да не причамо о томе. Било нам је лепо док смо били заједно. И даље смо у контакту, чујемо се с времена на време. Обавезно ме позове да ми честита рођендан. Ја сам рођена 11. новембра, он 28. октобра. Обоје смо Шкорпије. Могу све најлепше да кажем о њему. Диван је, пажљив и толерантан, потпуна супротност стереотипима које прате велике музичке звезде. Не желим да будем позната само као бивша девојка Ероса Рамацотија. Поседујем довољно квалитета и довољно сам амбициозна да бих била позната као Нина Сеничар, а не као нечија девојка — рекла је Нина за Глорију.
После раскида с Нином Сеничар, Ерос Рамацоти је 2009. године започео везу с Италијанком Мариком Пелегринели, с којом је касније добио двоје деце – ћерку Рафаелу и сина Габрија.
Ипак, њихов брак није опстао и пар се развео 2016. године. Подсетимо, Ерос Рамацоти је рођен 28. октобра 1963. године и пуни 62 године.