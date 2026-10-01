У свом родном граду, Ваљеву, завршио је основну и средњу. Дипломирао је глуму на Факултету драмских уметности у Београду у класи професора Предрага Бајчетића.

Члан је позоришта Атеље 212 био је од 1998. године, а члан Југословенског драмског позоришта од 2020. године. Игра и на другим позоришним сценама.

Фото: Д. Миловановић

 

 

Глумац је одлучио да се склони из града па тако данас брине о 20 хетара имања. Оно за шта се залаже у јавности, применио је на личном примеру, а планира да у пољиприврердни бизнис укључи и своје четворо деце једног дана уколико то буду желели.

- Ја имам своју шајкачу у селу, чак је и носим кад обилазим свој воћњак. Можда то може изазвати и неки погрешан призвук код људи, али ја немам проблем са шајкачом, ја имам своје село и ја сам дубоко уверен да село не може умрети. Истинску пуноћу живота осећам на селу, али то ме неће удаљити од сцене. Напротив. Себе овде видим за цео живот - поручио је Ненад за Блиц. Раније је признао да се дешава да због живота и улагања на селу, ускрати породици неке ствари.

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- Они су ми највећа подршка, да ми није мојих, не би било ни мене. Увек ме прате, ту и тамо ускратимо им некад неко задовољство, некад преко своје мере и својих могућности неке ствари исфорсирам, али ја верујем у себе. Прво у себе, па у Бога, у село и мој народ, верујем у Србију - истицао је увек Језидић.

 

 

Не пропушта прилику да каже колико воли село, а признаје да је живот ван града тежак, али да он не одустаје. Ненад није само газда. Он је са мајсторима, вози трактор, сече дрва...

- Када би се стручњаци бавили мноме, вероватно би долазак овде дефинисали као бег од свега. Али зашто да не будем јак па да побегнем од себе? То сам и урадио. Ово је огромно одрицање и подвиг, тако да сам ја био јак да побегнем од себе. Од позоришта, од глуме - рекао је Ненад.

Упркос раду на имању и улагањима у село, Јездић је изузетно активан и у својој примарној професији, истичући да се тренутно ради више него икада раније. У својој изјави о глумачком позиву и обиму посла, Јездић је поручио:

 

 

- Од кад се бавим овим послом, некако ми је увек тешко и комплексно да доживљавам себе као неког са искуством и са неком старином иза себе, али никада се није оволико радило. Криво седи, а право беседи - изјавио је познати глумац.

(Блиц)

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