Od kada su se prvi put pojavili kao par, ljubav folk zvezde Svetlane Cece Ražnatović i komandanta "Tigrova", Željka Ražnatovića Arkana, bila je maltene svakodnevno tema medija.

Foto: D. Milovanović

O njihovom odnosu, ali i samom poznanstvu se poprilično spekulisalo, a Ceca i danas o svom pokojnom suprugu, od čijeg ubistva se sutra, 15. januara, navršava 25 godina i danas govori sa puno ljubavi. Foto: N. Paraušić, N. Fifić, ATA images

Kobni januar

Te kobne subote, 15. januara 2000. godine, Ceca je otišla u hotel "Interkontinental" kako bi se našla sa sestrom Lidijom u butiku koji su držali. Arkan je subotom voleo duže da spava, a zatim da doručkuje sa porodicom, te je došao nešto kasnije.

Policajac Dobrosav Gavrić prišao je Arkanovom separeu u hotelu, gde je sedeo sa Milenkom Mandićem i Draganom Garićem. Ispalio je Arkanu u glavu tri hica. Sve se desilo nešto posle 17 časova. Već u 19 sati ceo svet je znao da je Arkan ubijen.

Ceca je, dva meseca nakon Arkanovog ubistva, 6. marta 2000. godine, u iskazu koji je dala pred istražnim sudijom do detalja opisala šta se desilo kobnog dana kada je njen suprug ubijen.

- Po dolasku u hotel svi smo otišli u butik "La France", a pola sata kasnije Željko je izašao da pronađe prijatelja Mandu. Povremeno sam sa sestrom obilazila svoje butike i prolazila pored puža u kojem je Željko sedeo s Mandom i Garićem. U jednom trenutku pored njega je sedeo i Branko Jevtović Jorga, a kad sam sledeći put došla, njega nije bilo. Sela sam malo pored supruga i otišla u "La France" - rekla je Ceca na sudu 2000. godine i dodala:

- U jednom trenutku u butik je utrčao Zvonko Mateović, tražio je da mu dam pištolj jer je on ispalio sve projektile iz svog oružja. Dala sam mu moj valter, ali on nije ispalio nijedan metak. Neke žene su mi branile da izađem iz butika, a Zvonko je vrištao: "Ubijen je komandant". Smogla sam snage i otrčala do muža. Garić je bio na podu, Željko je krvario, pokušala sam sa reanimacijom. Videla sam da je Manda na mestu mrtav. Vrištala sam da neko pozove Hitnu pomoć, dok sam Željku iz usta vadila krv.

Informer