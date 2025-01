Inauguracija Donalda Trampa u Sjedinjenim Američkim Državama pratila se i u aleksinačkim selima Žitkovac i Moravac gde postoji verovanje i ubeđenje da njegova supruga, Melanija Tramp, vuče korene baš iz ovih krajeva.

Čak se spominje i slika Melanije Tramp koja se navodno slikala u Moravcu kada je imala 11 godina, ali je njen vlasnik tu fotografiju negde zaturio.

U ova dva bogata sela koja su spojena, ovo mišljenje postoji još za vreme prvog mandata Trampa pre nekoliko godina. Od tada se to priča, a sada je samo aktuelizovano.

Miodrag Buzić, fotograf Boža Marković i doktor Sveta Mančić ubeđeni su da Melanija vodi poreklo iz Moravca. Ova trojica pričali su za "Kurir" na groblju u Žitkovcu, gde se sahranjuju i preminuli meštani Moravca.

- Melanija je kao mala bila u Moravcu i ona potiče od Trifunovića. O tome nam je nekada pričao, nažalost sada pokojni Milutin Trifunović, dugogodišnji producent i radnik TV Beograd. NJen otac Radoš je, zaista, bio profesor tehničke škole u Paraćinu. Najveća veza sa njom je upravo Milutin Trifunović koji je završio geografiju i radio je u Televiziji Beograd. On je putovao po Americi i obilazio familiju i on je sve to ispričao Miki (Miodragu Buziću). Mika (Miodrag Buzić) lepo kaže da je Melanijina rođena tetka Zlata iz sela Tešica, u Americi. I njena druga tetka Mirjana je tamo.

Melanijin otac, Radoš je imao tri sestre, a kod kojih je verovatno i Melanija nekada bila - ispričao je Boža Marković. On kaže da je porodica Trifunović izuzetno "cenjena u ovom kraju i po završenim školama i po poštenju".

Kod Miodraga Buzića je u kući i slika na kojoj je navodno Melanija Tramp, i koja se zagubila.

- Naš nekada vrlo poštovani komšija Milutin (Trifunović) je putovao u Ameriku i on mi je pričao da je Melanija njegova bliska rođaka. Od njega mi je i ta fotografija, ali sve sam prevrnuo da je nađem i nema je. Baš mi je žao. Jeste da se u nekim biografijama navode neki drugi podaci, ali podaci su samo podaci. Ovo nije neka senzacionalistička priča, to je sama činjenica o kojoj priča ovaj

kraj - navodi Miodrag Buzić Mika.

Ova trojica komšija kažu da su vrlo srećni što je Tramp ponovo osvojio izbore u Americi jer se nadaju pomoći oko "srpske stvari".

- Bilo ovo što mi tvrdimo tačno ili netačno, jasno je da je Melanija slovenskog porekla i da će nam pomoći da sačuvamo naše Kosovo i Metohiju. Na kraju krajeva, ona nosi ime koje je odomaćeno u Srbiji - slažu se Marković i Buzić.

Ipak, zvanični podaci prve dame SAD navode da joj se otac zove Viktor Knavs, a da je do udaje nosila upravo to prezime kao i da joj poreklo vodi iz Novog Mesta u Sloveniji.

Još jedna šok-tvrdnja: I Tramp je iz Pirotskog kraja!?

I tu nije kraj pretpostavkama i nagađanjima. Komšija ove dvojice je i Sveta Mančić, veterinar i dugogodišnji direktor Veterinarske stanice u Nišu koji je iz pirotskog kraja. On je istraživao svoj rodni kraj i došao do malo verovatnog saznanja.

- Pisao sam knjigu o poreklu mog pirotskog kraja i imam podatke da je Donald Tramp rođen u mestu Trn, blizu naše granice sa Bugarskom. Znate, taj kraj gde sam ja rođen, je prvo bio njihov, pa je posle kao ratna odšteta pripalo nama. Što se Melanije tiče, tu naš narod lepo kaže, "majka rađa, bog ugađa" - priča gospodin Sveta na žitkovačkom groblju.

(Kurir)