Pevačica Sanja Maletić, koja je rodila ćerku u 52. godini, divi se pozitivnim reakcijama ljudi i njihovim čestitkama na ulici. Ističe da ju je borba za potomstvo, započeta pre deset godina, nikada nije plašila, pa ni sada kada je postala majka u šestoj deceniji.

Sanja Maletić kaže da je bez straha ušla u izazove majčinstva i da su joj lepe reči i podrška okoline velika uteha i radost.

- Imala sam veliku sreću, zaustavljaju me ljudi na ulici, čestitaju mi! To su lepe stvari i to meni greje dušu. Svi su jako lepo reagovali. Nisam imala strah ni kada sam pre 10 godina ušla u tu borbu za potomstvo, nisam imala strah ni kada sam ostala trudna, a ni sada imam strah - ispričala je Sanja u "Jutru na Blic". Foto: Instagram printskrin/sanja_maletic_official

Ja sam zdrava žena, ali sa problemi sa štitnom žlezdom su evidentni, ističe ona i napominje da joj je žao što ne može da ima još jedno dete.

- Imala sam jako ružne komentare, poput - šta će baba da rađa dete, šta je čekala do sada! A ko kaže da sam čekala?! Bilo je ljudi koji su me i branili! Nije to lepo, niko ne zna našu borbu, niko ne zna kroz šta mi prolazimo. Moja borba trajala je desetak godina - kaže Sanja Maletić.

Najteže joj je pao poslednji neuspeh i činjenica da prelazila 50 godina, s obzirom na to da je vantelesnu oplodnju radila u Grčkoj, a tu postoje stroga ograničenja. FOTO: Printskrin Instagram sanjamaletic

- Grčki zakon ne dozvoljava vantelesnu oplodnju nakon 50. godine, ako niste u potpunosti zdravi. I dok ne obavite sve moguće preglede u Grčkoj i dobijete pečate od njihovih lekara. Tu onda ide još jedan stres, što sam morala da ostavljam sve, pa da idem u Solun, sreća te je klinika imala dobru logistiku, pa sam se tamo pregledala. Morala sam da budem potpuno zdrava žena da bi mi oni dozvolili tu zadnju vantelesnu oplodnju kada sam ostala trudna. Meni je ostala ta jedna poslednja šansa da ostanem trudna i ako ne prođem test zdravlja, oni mi neće dati da imam tu poslednju vantelesnu oplodnju - kaže Sanja Maletić.

Kako kaže do kraja leta je čekala dozvolu.

- Kada mi je stigao papir, bila sam na moru kada su mi javili i isti dan sam počela sa terapijama. I to je urodilo plodom i možda i taj boravak u takvom okruženju. Šetala sam sa svojim psom, bila je to trka sa vremenom, znala sam da mi je to poslednja šansa. Žene koje prolaze kroz to veoma dobro znaju koliko hormoni mogu uticati na naše zdravlje - kaže Maletić.

Foto: ATA images/A. Ahel

Ističe da joj je najteže bilo raditi u tom periodu.

- Bio mi je problem da dam svoj maksimum, pa sam se poslednje dve godine povukla iz javnosti, ne pričajući o čemu se radi. Posle te poslednje vantelesne oplodnje, ja sam se slomila potpuno, a muž je otišao i kupio mi pudlu. Meni je ona jako pomogla - kaže Maletić i dodaje:

- Strah naiđe, ali onda pročitam knjigu, odgledam film, odem da kuvam, mene to smiruje - kaže Sanja.

"Prvo se pokazala samo jedna crta na testu, a onda je usledilo iznenađenje"

- Išla sam sama da kupim test. I odradim test i vidim jedna crta. I ostavim to tako u kupatilu i sad moram da odem i kažem mužu. I ja to tako ostavim, i kada sam ga videla odlučim da mu ne kažem ništa, nego da se ja sama izborim sa tim, pa za jedno dva dana da odem odradim betu i da tek onda razgovaramo o tome. Moj muž je moja velika podrška bio i bez njega ne bih ništa postigla. I ostavim sve to tako u kupatilu i udahnem i kažem idem da pobacam i raspremim to sve. Ponovo uđem u kupatilo i vidim dve linije. To je bio neopisiv momenat - priča Sanja kroz suze. Foto: ATA images/A. Ahel

Sve je posle išlo svojim tokom, kaže Sanja.

- Svaki dan je izazov za sebe. Ja sam porođena carskim rezom, po buđenju odmah su mi doneli bebu. Ona mala, imala je 2.700, mala sitna i štuca. Taj momenat radosti ja želim svakoj ženi na ovom svetu - kaže Sanja Maletić za "Jutro na Blic".

Kako ističe, muž joj je velika podrška i ne odbija obaveze oko deteta.

(Blic)

