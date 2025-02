Oni su posetili baku Miru i deku Slobodana Veličkovića, a Veljko je na Instagramu podelio jednu fotografiju iz Žitorađa.

Uslikao je sina u Cecinoj rodnoj kući ispod uramljene fotografije na zidu na kojoj je Veljko kao dečak, u fudbalskom dresu, i time pokazao koliko zapravo njegov naslednik liči na njega.

Inače, Veljko Ražnatović izuzetno drži do tradicije i porodičnih vrednosti, a jednom prilikom otkrio je da ne voli što Željko zove Cecu po imenu. Foto: Instagram printskrin/ac3isb4ck

- Pogrešno je što je zovu Ceca. Stariji, Željko je tako zove, to je pogrešno. Ona je baba tom detetu. Neće te ono zvati "Ceco", kao što ni mene neće da oslovljava sa "Veljko". To može dok su mali, ali kad budu malo stariji, neće tako biti, htela ona ili ne. , Bože... Nisam je ni ja zvao Svetlana, nego sam je zvao majko - istakao je on.

BONUS VIDEO: