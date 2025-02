Stranac u Crvenoj zvezdi, a pogotovo - na klupi Crvene zvezde, uvek je (a čini se i uvek će) biti dodatno pod lupom zvezdaške javnosti. Uvek će mu trebati više da se dokaže, a potom i kontinuitet ne bi li taj status potvrdio.

Čini se da je taj "period upoznavanja" s lakoćom pregrmeo Janis Sferopulos, strateg košarkaša crveno-belih. I to ne samo da je pregrmeo, nego je postao i miljenik Zvezdinih navijača.

Grk je i sam igrao košarku, ali ne dugo - do 21. godine kada je rešio da se povuče i potpuno posveti trenerskom poslu. Do tada je dve godine bio igrač-trener u drugoj ligi Grčke. I instinkt ga nije prevario. U dosadašnjoj trenerskoj karijeri dva puta je stizao do finala Evrolige i isto toliko puta je bio prvak Grčke (sve to sa Olimpijakosom), triput je bio najbolji u Izraelu sa Makabijem, a sa Crvenom zvezdom je prošle sezone osvojio prvenstvo i kup Srbije, kao i Jadransku ligu. Foto: M. Vukadinović

Sferopulos ima 57 godina, a rođen je 21. marta 1967. u Solunu. Sin je zubarke i naučnika i bivšeg fudbalera. NJegov otac Savas Sferopulos igrao je za između ostalog i za Olimpijakos.

Baš o ocu Savasu, i to baš u Beogradu, Janis Sferopulos je svojevremeno ispričao jednu neverovatnu priču.

Stjuardese mu "spasile" život

Trener Crvene zvezde je u intervjuu za "Meridian sport" otkrio kako je njegov tata Savas u mladosti izbegao sigurnu smrt zahvaljujući mladim stjuardesama. FOTO: M. Vukadinović

- Moj otac bio je fudbaler i jedan od najboljih u Solunu. Potpisao je za Olimpijakos i došlo je do trenutka kada je sa još jednim svojim saigračem trebalo da leti na utakmicu. Otišli su na aerodrom i dve stjuardese, koje lepo izgledaju, rekle su im da ne idu, da lete sutra ujutru i da idu sa njima. Onda su njih četvoro napustili aerodrom, otišli na večeru, bioskop, ne znam gde - počeo je priču Sferopulos.

Avion u koji na nagovor stjuardesa nije ušao se srušio. Foto: Profimedia

- Onda je taj avion otišao i srušio se, svi su poginuli. NJegovo ime bilo je napisano na listi mrtvih, pa je zvao lokalnu apoteku, koja je imala telefon, da bi rekao roditeljima da je živ i da nije preminuo. To je istinita priča. Sreća ga je spasila - ispričao je Sferopulos.

Otac Zvezdinog trenera preminuo je u martu 2018. godine u 83. godini života.

(Meridian sport)

BONUS VIDEO: