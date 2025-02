Saša Popović već neko vreme ne pojavljuje se u javnosti. Upućeni kažu da ima problem sa zdravljem i da se polako oporavlja.

Bliski saradnici kažu da je Popović uvek vodio računa o izgledu i ishrani, ali da je to i od njih očekivao.

Suzana Mančić svojevremeno se požalila kako ih je Saša Popović merio pred svako snimanje "Grand šoua" i pritom se požalila da nije mogla da jede onoliko koliko je želela. Foto: ATA images/A. Ahel

Nedavno je i voditelj Voja Nedeljković otkrio kakva je on iskustva imao sa Sašom Popovićem.

- Mislio sam da je odmeravao visinu, a ne težinu - priča Voja i dodaje:

- Mene ne meri. On meni neki put prebaci, kaže mi "sad si se nešto ugojio", a ja mu kažem: "Da, ti imaš isto stomak koji vučeš već godinama i uspešno kriješ".

Voja je otkrio i šta je naučio od Saše Popovića.

- On me je naučio tehniku disanja. Ne ume da peva, ali ume da diše i da sakriva stomak. To je jako bitna stvar kod Popovića. Da li ste primetili da on piskavo priča visoko. A zašto? Jer stalno drži uvučen stomak, Mirza je provalio da mu je dijafrgma podignuta i onda tako govori. U stvari njegov glas je bariton. On ima dubok glas, ali uvlači stomak. I to je tajna Saše Popovića koju ja moram da kažem - ispričao je Voja u emisiji "Zvezde Granda Specijal".

