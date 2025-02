Snežana Đurišić ima ćerku Maju i sina Marka koji su krenuli potpuno različitim životnim putevima.

Maja je završila je dva fakulteta, udala se i odselila u Ameriku, gde srećno živi sa svojom porodicom, dok je sin Marko problematičan.

Danas kada se osvrne iza sebe Snežana tvrdi da bi neke stvari drugačije uradila.

- Ja ne zameram. Ne mogu da se kažem ni da se kajem, ja mogu da konstatujem šta sam mogla drugačije. Mislim da je jedina stvar koju bih drugačije uradila trenutak kada sam dobila decu i to vreme dok oni odrastaju. Skupo je koštalo to odsustvo moje i mog supruga. To je jedina stvar koju mogu da stavim ispred sebe kao razlog neadekvatnog ponašanja u trenutku koje je inicirao posao i udaljenost od kuće.

Nije to u pitanju vreme, nego situacije, trenuci. Nije bitno koliko vremena provodiš sa decom, nego na koji način ga provodiš. Ja sam bila suviše mlada kada sam dobila svoju decu i taj posao je odvlačio moju pažnju, stalno sam trčala.

Juriš tamo-vamo, mnoge stvari su pored mene prošle da ih nisam ni primetila, a rezultat je da je moj sin problematičan, ali je živ i zdrav. S druge strane, tu je ćerka koja je imala isti tretman, a koja je potpuna suprotnost sinu.

Ne znam šta tu mogu da mislim, ali generalno bih to uradila drugačije. Ništa drugo ne bih menjala, rekla je Snežana koja ne krije da joj je žao što ćerka urkos talentu koji je nasledila od majke i pokojnog oca Slobodana Gvozdenovića, cenjenog muzičara, Maja nikada nije želela da se bavi muzikom profesionalno.

Svesna odmalena koliko to nosi sa sobom odricanja, stresa i brojnih poteškoća, odlučila je da joj muzika bude samo hobi. Pošto je često doživljavala želju za majkom zbog čestih nastupa i turneja, nije želela da njena deca prolaze kroz isto. Završila je dva fakulteta, udala se i preselila u Ameriku, gde srećno živi sa svojom porodicom.

- Ona neće da se bavi mojim poslom upravo zbog ovoga o čemu sam do sad govorila. To mi je čak i rekla: "Hoću da se bavim svojom decom, da budem uz decu." Mi smo tebe i tatu uvek želeli i neću da moja deca budu željna mene. Ona kaže ono što misli i ja poštujem to, ali mi je žao jer je stvarno vanserijski talentovana i lepo peva. Ali, neka je samo srećna, rekla je za "Scandal!" Snežana Đurišić.

(Story)

