Pevačica Jelena Rozga, muči muku sa štitnom žlezdom, a kako godine prolaze taj problem je sve izraženiji i teži. Trenutno uživa u ljubavi sa sinom Tončija Huljića, Ivanom, sa kojim uskoro planira i da se venča, ali na prvom mestu joj je da sredi zdravstveni problem. Foto: D. Milovanović

- Malo sam se odmorila, dobro sam. Videli ste me na bini, guštam, puna sam energije, lepo mi je uvek s mojom publikom. Ja toliko volim svoj posao i toliko volim biti na toj bini. Dobro je sve dok sam s njima. Bavim se zdravljem trenutno, situacija nije baš najbolja, ali će biti sve dobro, rešavamo to - rekla je Jelena. Foto: ATA images

Nedavno je održala sedam koncerata u Sava centru. Pre poslednjeg koncerta završila je na infuziji, pa je objasnila kako su joj štitna žlezda i nalazi jako loši.

- Ništa mene ne nervira. Mene jedino ljuti to moje zdravlje koje nije onako kako bih ja htela i što me ne sluša kao nekad. No, zaista se trudim da živim zdravo, puno da odmaram. Ipak, stres nekad odradi svoje, ali ne dam se ja.

