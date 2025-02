- Zaljubljena sam i srećna, to je istina, al da se udajem, ne udajem. Polako, polako, ima vremena. Pogotovo ne planiram dva venčanja - rekla je za Story.hr Jelena Rozga i time jasno stavila do znanja da joj za ovako važnu životnu odluku treba još vremena.

Foto: ATA images/A. Ahel

Mediji su pisali da će par imati dva venčanja

- Sve se više čuju svadbena zvona kod Jelene i Ivana. Ona je toliko dugo čekala pravog izabranika i on je tu. Ostalo je samo da zvanično kažu kad će biti venčani i da pozovu svoje prijatelje i porodicu da budu svedoci njihovoj ljubavi u najlepšem trenutku, a to je svadbena ceremonija. Bilo je reči da će to biti na leto, ali sva je prilika da će biti na jesen - pričao je izvor blizak paru. Foto: Instagram printskrin/hulja17

Pevačica i naslednik čuvenog kompozitora započeli su vezu tokom rada na njenoj pesmi "Od čega sam ja", a Ivan je bio podrška Jeleni i tokom njenih decembarskih i januarskih koncerata u beogradskom Sava centru.

Pre deset godina bili u vezi

NJihova veza prvi put je započela pre deset godina, ali su tada raskinuli, a razlog je, kako se priča, bila bojazan Ivana Huljića kako će njegova porodica, posebno majka Vjekoslava, reagovati na vezu sa pevačicom starijom jedanaest godina.

Iako je Jelenu poznavala godinama i imala lepo mišljenje o njoj, Ivan nije bio siguran kako će ona reagovati na razliku u godinama između njega i pevačice.

Pored toga, dodatni pritisak dolazio je iz medija. Jelena je jedna od najpopularnijih pevačica u regionu, njegov otac je legenda muzičke scene, a Ivanova sestra Hana udata je za Petra Graša, tako da je porodica Huljić uvek bila pod budnim okom javnosti. Ivan nije želeo da dodatno izloži svoju porodicu medijskom pritisku.

(Blic)

