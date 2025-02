Tokom prenosa, Rama je komentarisao hapšenje svog bliskog saradnika, gradonačelnika Tirane Eriona Veljijaja.

- Skinut je s dužnosti bez suđenja, zatvoren u ćeliju, a Tirana je ostala bez vođe - govorio je Rama, prenosi Index.

Gradonačelnika Tirane policija je privela juče na temelju istrage koja je prošle godine pokrenuta protiv njega.

Osumnjičen je za korupciju, odnosno za krivično delo "pasivna korupcija visokih državnih zvaničnika ili izabranih lokalnih funkcionera".

U jednom trenutku Rama se uhvatio za glavu, udario rukom o sto i prstima prekrio kameru. Čulo se kako nekoliko puta govori "je*i se" na engleskom jeziku.

Rama se potom opet uključio uživo.

- Jako mi je drago što je taj trenutak ostao na Instagramu jer to je trenutak koji deli one koji su ovde dušom, one koji su ovde srcem, one koji su ovde jednako kao i oni treneri na beloj liniji koji bodre ekipu, koji se bore za ekipu, koji se udaraju šakama u glavu kad ekipa ne da gol... Ko se ne ljuti na telefon, ali ovde nije reč o telefonu, ovde je reč o strasti za Albaniju, za pravdu, za demokratiju i za Evropu ovde u Albaniji. Izvukli su sekiru da poruče Albancima: "Gledajte, ovo je opasno, nemojte da glasate za ovo. Ali Albanci su vam dali odgovor" - rekao je Rama.

