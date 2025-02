Kevin Durant protiv Svetislava Pešića! Prvo je reč uzeo selektor Srbije, a onda je usledila replika sjajnog američkog asa. Pešić je u dokumentarcu "Court of gold" izgovorio:

- Slušajte dobro sada. Ako je neko profitirao iz ove dve utakmice što smo igrali protiv njih, to smo mi. Osetili ste ih. Osetili ste Durenta. Da se prilepite uz njega, da mu muda pocepate. Niko ovde nema respekt prema nama. Već su objavili ko igra finale, bez nas. Prema tome, molim vas da pokažemo taj ponos - priča je Pešić u svlačionici pred meča protiv Amerike, posle čega su svi igrači ustali, uz uzvik "idemo" i aplauz izašli na meč. Foto: Profimedia

Naravno, usledila je epska pljačka u režiji besramog Ademira Zurapovića i njegovog šegrta iz Paname.

Kako je dokumentarac ugledao svetlost dana usledile su razne reakcije u Srbiji i Americi.

Između ostalog, na konferenciji u Finksu, Durant je dobio pitanje da prokomentariše ovaj govor Pešića.

- Bilo je stvarno posebno biti deo te priče. Olimpijske igre su uvek specijalne za mene, a ove pogotovo. Imam veliko poštovanje za druge države protiv kojih smo igrali, kao i za njihove trenere i bilo je zanimljivo malo proviriti u njihove svlačionice i čuti sve to. Malo me je i nasmejalo sve to. To je bila utakmica za pamćenje za mene i drago mi je što su ljudi mogli da je vide i da se podsete - rekao je Durant.

