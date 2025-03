Kao neko ko je proveo godine u Vojvodini sada planira povratak i veruje da bi vojna obuka od 75 dana bila idealna prilika da u potpunosti uroni u srpski jezik ali i prilika da se još jednom približi srpskom načinu života. Iako nije srpskog porekla, sve to priznaje, uradio bi jer više voli srpski nego američki život.

- Mogu li se stranci dobrovoljno prijaviti za 60-dnevni vojni rok? Živeo sam u Vojvodini kada sam bio mlađi, ali sada živim u SAD-u. Planirao sam da se ove godine vratim u Srbiju kako bih poboljšao svoje znanje jezika. Koliko znam, nisam u obavezi da služim vojsku jer imam 29 godina. Međutim, čuo sam da vojni rok traje samo 60 dana (plus još oko 15 dana vežbi). To mi ne zvuči loše i mislim da bi bila dobra prilika da usavršim jezik u intenzivnom okruženju... Nemam srpsko državljanstvo, niti za sada imam privremeni boravak u Srbiji. Ali, ako bih želeo, da li mogu kao stranac dobrovoljno da se prijavim za ovaj vojni rok? - napisao je on.

"Navikao sam na srpski život"

Dodao je da nije srpskog porekla, ali da bi najviše voleo kada bi mogao da dobije srpsko državljanstvo.

- Takođe nisam srpskog porekla! Živeo sam u Srbiji od svoje 18. do 25. godine i navikao sam na život tamo. U to vreme nisam imao mnogo novca i vratio sam se u SAD da zaradim. Ipak, više volim život u Srbiji. Takođe sa živeo još tri godine u Hrvatskoj dok sam studirao. Ipak planiram jednog dana da podnesem zahtev samo za srpsko državljanstvo. Svakako, verujem da bi mi vojno iskustvo koristilo – bio bih okružen Srbima, govorio srpski svaki minut svakog dana. Mislim da bi to bilo potpuno drugačije iskustvo od svega što sam do sada radio. Znam da zvuči pomalo naivno, ali kako i stranci u Francuskoj legiji brzo nauče francuski. To je bila moja ideja - napisao je on pa dodao:

- Trenutno dovoljno dobro govorim srpski za svakodnevnu komunikaciju, ali mi nedostaje rečnik i ona brzina i prirodna tečnost koju imaju izvorni govornici. Bilo bi teško na početku, ali verujem da bih se snašao i preživeo prve nedelje. Nadam se da bih do kraja služenja govorio tečno i prirodno, a uz to bih bio u boljoj fizičkoj formi i skinuo višak kilograma koji sam nabacio tokom godina života u Americi.

"Najluđa ideja koju sam ikada čuo"

U komentarima mnogi su priznali da nisu sigurni da li bi mogao na takav način da ostvari svoju želju, ali i da je njegova ideja potpuno suluda.

"E ja stvarno ovo prvi put čujem", "Suluda ideja, ali s druge strane poštujem. Ovo ne bi ni pravom Srbinu palo na pamet", "U vojsku zbog jezika ali i gubitka kilograma? Ovo je najluđa ideja i najluđi plan za mršavljenje koji sam ikada čuo", pisali su mu oni.

