Žika Nikolić, poznat po emisiji "Žikina šarenica", jednom prilikom je ispričao kako je ženu uhvatio sa ljubavnikom.

Voditelj je tada otkrio da ga je supruga sa ljubavnikom sačekala na vratima kuće, te da je on ušao u sukob sa muškarcem. Foto: ATA images

- Desilo mi se da me žena sa ljubavnikom sačeka na vratima, pa razbije - rekao je on i objasnio da je u pitanju bivša supruga, koja je odlučila da ode iz braka, ali ostane u zajedničkom stanu. Foto: Milan Maričić/ATA images

- Zakačila je rezu na vratima s ljubavnikom, a kada sam ja pozvonio, rezu nisu skinuli, nego me sačekali s pesnicom po nosu. Tada sam bio ljut, da sam ih sreo na ulici, a da nije bio pešački prelaz, ja bih ih zgazio. Bogu hvala, brzo me je prošao bes - rekao je voditelj tada u emisiji "Magazin in".

