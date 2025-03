Prva dama Amerike snima film o svom životu, a mnogi se pitaju hoće li pokazati mesto iz kog je potekla ili ga se stidi?

Nije tajna da je Melanija Tramp, današnja prava dama Amerike, potekla iz male zemlje Slovenije, u koju zaista retko dolazi. Nakon što je otišla, kako bi mnogi rekli, "trbuhom za kruhom" ona veoma malo pažnje pridaje svojoj rodnoj zemlji.

To, čini se, ljuti sve one koji su živeli ili sada žive u njoj. Mnogi su mišljenja da njoj njeno rodno mesto više ništa ne znači i smatraju da je to veoma loše. Foto: Profimedia

Veliku pažnju privukla je vest da će Melanija uskoro snimiti dokumentarni film o svom životu, a u vazduhu "lebdi" jedno pitanje - hoće li u njemu otkriti svoje poreklo i pokazati mesto i zemlju u kojoj je provela celo svoje detinjstvo i deo mladosti.

U svojim memoarima Melanija gotovo da se nije ni dotakla zemlje iz koje je potekla, a i to malo što je rekla, mnogi kažu, bolje da nije. Naime, ona je Sloveniju okarakterisala kao zemlju "totalitarne prošlosti", pa se moglo zaključiti da je za nju i ne dele baš lepe uspomene.

Ono što je mnogima zasmetalo jeste i činjenica da tokom svog prvog mandata prve dame SAD-a ona ni jednom nije došla da poseti svoju rodnu zemlju, a o nekoj pomoći ili ulaganju u nju suvišno je i razmišljati. Foto: Profimedia

Ipak, nadu budi činjenica da je Melanija sina učila da govori slovenski. Uprkos svemu, prošle su godine i godine i kada do sada nije pokazala interesovanje za svoju domovinu, mnogi smatraju da će to uraditi i sada.

Čini se da je Sevnicu, mesto u kojem je odrasla, ostavila daleko u prošlosti i da ne želi da se priseća tih, za nju verovatno, teških i loših trenutaka u životu.

(Glossy)

