Ceca je govorila i o tome da li je spremna da pored sebe ponovo ima partnera, te je istakla da joj to nije preduslov za sreću.

- Ne možete nikada znati kada su emotivne veze u pitanju koliko ste spremni i za šta ste. Mogu samo da kažem što se toga tiče da mi je lepo u svojoj koži i da mi to nije uslov za sreću i lepo rasploženje.

- Inače, presrećna sam jer mislim da se mene publika uželela po Srbiji. Ne znam da li postoji neka dvorana u Sloveniji da je nisam obišla, sad je došla Srbija na red. Foto: ATA images

- U vozilu je sa nama uvek veselo, zagrevanje pred koncert - rekla je Ceca pa se osvrnula i na to da li maštala o ovolikoj popularnosti kada je bila na početku karijere:

- Svi mi koji ulazimo u svet estrade, kada nešto radite, pogotovo na početku, maštate o velikoj karijeri. Ja sam imala tu sreću da mi se snovi ostvare i eto posle toliko godina vidi se reakcija na pesmu "Cvetak zanovetak".

- Kada sam bila na Marakani shvatila sam gde sam kada je estrada u pitanju. Foto: ATA images

Ceca tvrdi da nema loše mišljenje o novim muzičkim žanrovima koji su rasprostranjeni na estadi jer svako sluša ono što mu prija.

- Svaka roba ima svog kupca. Nikada ne gledam na to sa neke negativne strane i da tako nešto loše komentarišem. Publika bira i uvek izaberu, oni su nepogrešivog ukusa. Videli ste koliko u publici ima dece i oni sve slušaju. Ne možete ih prevariti. Ono što je dobro će se slušati, ono što nije neće i to je tako. Muzika i jeste da se sa njom eksperimentiše i napravljena je sa nema granicu.

- Ja slušam sebe, samo ne slušam žanr kojim se ja bavim. Slušam od zabavne, alternative, muzike za opuštanje, ozbiljne muzike, ovo moderno što pevaju naši klinci, pa znate da sam sa Vojažem snimila duet, balkanski hit. Ja sam uvek za nešto novo i treba probati. Foto: ATA images

Pevačica tvrdi da retko ide na koncerte kolega jer joj je posao takav da je stalno na nastupima, ali da pravi izuzetke kada treba.

- Ja da idem na nečiji koncert? Pa meni je muzike preko glave. Bila sam na koncertu Marije Šerifović, volim da podržim svoje kolege i da odem na koncert ako se ne poklopi termin sa mojim nastupima.

Svetlana se osvrnula i na emisiju "Ceca šou", koji se emituje na Blic TV, te se prisetila gostovanja koleginice Ane Nikolić, koje se već danima prepričava. Foto: ATA images

- Mi u cugu radimo emisiju, nema stajanja i prepravki. Šta se desi sve je sponatno i ide u etar. Atmosfera je kao kod mene u dnevnoj sobi. To je i bila poenta celog projekta. Da se moje kolege pokažu u nekom drugom svetlu, da ih publika doživi u nekom drugom svetlu. Nema provokativnih pitanja, ja ne želim da se neko u studiju oseća loše, da ima neku tenziju ili strah, to je poenta celog projekta.

"Dobra sam sa skoro svima na estradi"

Ceca tvrdi da se poštuje sa većinom kolega sa estradnog neba, te su svađe vrlo retke.

- Ja sam sa 99 posto ljudi na estradi u dobrim odnosima i nema razloga da bude suprotno. Sve koje sam zvala u svoju emisiju su se odazivali. Neki koji tek treba da dođu jer zbog privatnih razloga nisu mogli, a i nigde ne piše da moraju. Svako ko želi treba da dođe, ako se nekome ne dolazi Bože moj, život ide dalje. Foto: Novosti/D. Milovanović, ATA images/A. Ahel, društvene mreže

O preminulom bratu Viki Miljković

Pevačica je govorila i o bratu Viki Miljković, Vladici, koji je nedavno preminuo.

- Mi se porodično dugo poznajemo i on je dugo imao zdravstvenih problema. Baš se onako namučio. Nadam se da će njegova duša naći mesto u raju. Bio je sjajan muzičar i čovek. Jako mi je žao. Mi smo ustvari familija, bolest je pobedila, a on se borio do samog kraja.

(Blic)

BONUS VIDEO: