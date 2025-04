- Sa zadovoljstvom mogu da saopštim da će Mark Brnović biti naš sledeći ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji. Mark je ponosni veteran Nacionalne garde vojske, a ranije je bio državni tužilac Velike države Arizona. Kao sin izbeglica koji su pobegli iz komunizma, Mark će biti snažan zagovornik slobode i uvek će Ameriku stavljati na prvo mesto. Čestitam, Mark - napisao je Tramp.

Brnović je bio 26. generalni tužilac Arizone od 2015. do 2023. godine. Član je Republikanske stranke i bio je neuspešan kandidat za nominaciju na izborima za Senat SAD u Arizoni 2022. godine. NJegova supruga Suzan Brnović je sudija u Saveznom okružnom sudu za Okružni sud Arizone.

Brnović je rođen u Detroitu (Mičigen) 1966. godine. NJegovi roditelji su bili Srbi koji su imigrirali iz bivše Jugoslavije, otac iz Crne Gore, a majka iz Splita (Hrvatska). On je izjavio da je njegova majka emigrirala u Sjedinjene Države kako bi pobegla od komunizma. Foto: RTS printskrin

Brnović i njegova porodica su se preselili u Arizonu dok je bio mlad. Članovi su lokalne Srpske pravoslavne parohije u Finiksu. Od svog detinjstva prisustvuje bogosluženjima u crkvi Svetog Save u Finiksu, gde je i odrastao. Od 2005. do 2007. godine, Brnović je bio lobista za "Corrections Corporation of America".

Foto: Fejsbuk/Mark Brnovich

Inače, oženio je Suzan Brnović, sa kojom ima dve ćerke Milenu i Sofiju. Suzan radi kao federalni sudija u SAD. Za federalnog sudiju predložio je tad predsednik SAD-a Donald Tramp u svom prvom mandatu, pa je ona već godinama na pomenutoj funciji. Foto: Fejsbuk/Mark Brnovich

- Bio sam bivši državni i federalni tužilac. Tako sam upoznao moju suprugu Suzan. Oboje smo bili tužioci koji su radili za advokatsku kancelariju u Maričopi. Ne mogu biti ponosniji na nju, svakodnevno me podseća na važnost utemeljenja u tome ko si i fokusirana je na ono što je najbitnije. Ona oslikava zdrav razum i besprekoran integritet, ona me čini boljom osobom, boljim ocem i boljim advokatom. Trenutno je državni sudija i nominovana je od strane našeg predsednika da postane federalni sudija - govorio je tad Mark za "CdM". Foto: Fejsbuk/Mark Brnovich

On je postavljen za direktora Arizonskog odeljenja za igre na sreću 2009. godine i zadržao je ovu poziciju do 2013.

Brnović je podneo ostavku na poziciju direktora Odeljenja za igre na sreću 2013. godine kako bi se kandidovao za funkciju generalnog tužioca Arizone na izborima 2014.

Kao generalni tužilac, Brnović je preduzeo napore u oblasti zaštite potrošača, uključujući borbu protiv opojnih droga.

Inače, Brnović je poznat kao neko ko drži do svog porekla i na njegovim priflima na društvenim mrežama se često mogu videti sa motivima Srbije. On svake godine čestita sve pravoslavne praznike svojim pratiocima. Foto: Fejsbuk/Mark Brnovich

Isto tako, sa svojim pratiocima je podelio kako proslavlja Svetog Savu, uz jagnje na ražnju.

Zalaže se za obnovu smrtnih kazni u Arizoni

- Oni koji počine najteži zločin zaslužuju najtežu kaznu - rekao je jednom prilikom

Ubrzo nakon što je preuzeo funkciju tužioca u Arizoni, Brnović je tužio administraciju Baraka Obame zbog njenog plana za smanjenje emisije ugljen-dioksida, poznatog kao "Clean Power Plan", koji je imao za cilj smanjenje klimatskih promena.

Brnović je istraživao Google zbog navodnog praćenja podataka korisnika, i to čak i nakon što je korisnik isključio funkciju praćenja lokacije. Podneo je i tužbu protiv administracije DŽoa Bajdena nakon što je administracija obustavila izgradnju zida na granici između Meksika i Sjedinjenih Država. Brnovich je tvrdio da je zid na granici potreban zbog negativnog uticaja koji migranti mogu imati na okolinu. Protivnik je istopolnih brakova.

Brnović je u intervjuu za "Kurir" otkrio, da je kampanja za predsedničke izbore koji su u Americi bili 5. novembra prošle godine bila napeta. Foto: Profimedia

- Ja i dalje razgovaram sa predsednikom Trampom. Ali, on radi ono što misli da je najbolje za njegovu kampanju. Postoje trenuci kada pomislim da je on trebalo da stvari uradi drugačije. A, kao što sam već rekao u radijskoj emisiji Šona Henitija (poznati konzervativni voditelj, prim. nov.) on bi uvek trebalo da priča o graničnoj bezbednosti i ekonomskoj bezbednosti. Ali, on naginje ka tome da ne čita govore i priča o stvarima za koje misli da su važne - pričao je tada Brnović.

On je nakon predsedničkih izbora 2020. godine vodio istragu rezultata glasanja u Arizoni, nakon koje ga je Donald Tramp, bivši američki predsednik i aktuelni republikanski kandidat za Belu kuću, kritikovao što nije tražio njihovo poništavanje.

To je Brnovića koštalo senatorske funkcije za koju je Tramp odlučio da podrži drugog republikanca da bi ovaj na kraju bio poražen od demokratskog kandidata.

Tokom kandidature za Senat 2022. godine na tadašnjem Tviteru, a sadašnjem Eks-u napisao: "Ja sam sin srpskih imigranata koji su pobegli od političkog nasilja kako bi svojoj deci pružili šansu da okuse američki san".

- Ja sam veoma ponosan na moje etničke korene. Porodica mog oca je došla iz Crne Gore, a Brnovići su pleme iz LJešanske nahije. Porodica moje majke je došla iz Dalmacije i ja sam pravoslavni Srbin po veri, tako da možete da se kaže da sam pokupio ono najbolje od celog Balkana! Moja žena i ja smo se venčali u crkvi u kojoj su krštena i naša deca i to je crkva u Finiksu u Arizoni koju posećujem celog života - pričao je tada Brnović.

- Moja pravoslavna vera čini veliki deo onog što jesam. Smešno je kada se toga sada prisetim, ali kada sam odrastao praznici koje je slavila moja porodica, na primer, bili su različitih datuma za Božić i Uskrs (u odnosu na američke), što me je činilo posebnim u odnosu na društvo iz razreda. Čak i način na koji smo slavili Uskrs, sećam se da su moji prijatelji smatrali "čudnim" to što jedemo jagnjetinu za svaki Uskrs. Foto: Jutjub printskrin/Serbian News USA

Izdvojio je anegdotu da većina nastavnika nije ni znala da izgovori njegovo prezime, a da su ga neki čak i ismevali zbog toga.

- A tek naše prezime? Većina mojih nastavnika zapravo nije mogla da ga izgovori i nekada su ga čak i ismevali. Ali ja sam ga uvek sa ponosom prihvatao to da su moja porodica i naša crkva i običaji malo drugačiji u odnosu na one kod svih drugih. Zbog toga verujem da je važno da mojim ćerkama prenosim naše vrednosti i istorijsko znanje - rekao je.

O poslovnim uspesima

- Ostvarili smo ih ne samo u pravnim okvirima Arizone, već i širom zemlje. Bilo da je u pitanju rekordna odšteta žrtvama iz Arizone nakon uspešnih tužbi protiv kompanija kao što je "Gugl" i "Folksvagen" koje su podnošene sudu ove savezne države ili da je reč o stvaranju prvog prostora specijalnog namenjenog proveri finansijskih tehnologija (fintech sandbox) u SAD - odgovorio je u intervjuu za "Kurir" i dodao:

- Mi smo nastojali da osiguramo da potrošači budu zaštićeni, a da se pritom ne mešamo isuviše u rad poslovne zajednice. Mi smo takođe ponovo uveli smrtnu kaznu u Arizoni kako bismo osigurali dugo očekivanu pravdu za žrtve i njihove porodice. Obavili smo i rekordan broj procesa protiv trgovine ljudima.

- Ali, bilo bi nemarno od mene kada ne bih pomenuo istorijski slučaj Brnović protiv Demokratskog nacionalnog komiteta (Brnovich v DNC). Ja sam u više navrata iznosio stavove pred Vrhovnim sudom SAD, što je retka i jedinstvena čast za advokate u SAD, ali sam ovaj slučaj uspešno izneo do kraja i on bukvalno nosi moje ime. Hoću da kažem da ne postoji još neka osoba na planeti koja može da kaže da je zastupala slučaj pred Vrhovnim sudom SAD, a da je pritom nosila duboke košarkaške Adidas patike - našalio se Brnović.

