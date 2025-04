Legendarni glumac Val Kilmer, zvezda filmova poput Betmena i Top Gana, preminuo je 1. aprila u 65. godini. NJegova ćerka Mercedes Kilmer potvrdila je njegovu smrt za NJujork tajms u utorak.

Tokom svoje bogate karijere sarađivao je sa brojnim svetskim glumcima, ali i pojedinim sa Balkana. Jedan od njih bio je i Rade Šerbedžija.

Tokom svoje bogate karijere sarađivao je sa brojnim svetskim glumcima, ali i pojedinim sa Balkana. Jedan od njih bio je i Rade Šerbedžija.

Oni su zajedno glumili u filmu Svetac (The Saint) iz 1997. godine, a Šerbedžija se toga prisetio u intervjuu za portal "Fokus Press".

– U to vreme to je bio jedan od najskupljih filmova na svetu. Glavne uloge igrali su Val Kilmer i Elizabet Šu. Kilmer je tada bio toliko popularan da se smatralo da je veća zvezda čak i od Roberta de Nira.

Glumac je rekao da je studio želeo Entonija Hopkinsa, ali da je reditelj Filip Nojs insistirao da angažuju baš njega.

Potom je ispričao i anegdotu sa snimanja ovog filma:

– Ipak, jedna od najsmešnijih anegdota dogodila se na snimanju filma "The Saint", gde sam glumio s Valom Kilmerom. Tokom celog snimanja Val nije hteo da razgovara sa mnom. Niti bi me pozdravio. Mislio sam: "Dobro, neka radi kako hoće. Ja radim svoje i baš me briga." I onda poslednji kadar. Završili smo snimanje, a Val odjednom potrči preko celog seta, zagrli me, podigne me u vazduh i uzbuđeno kaže: "Rade, ja tebe toliko volim! Oprosti! Ja sam američki glumac, a naš sistem rada je takav – ako si moj protivnik u filmu, ne smem da razgovaram s tobom, ni da te volim dok traje snimanje." Nasmejao sam se i rekao mu: "Znaš šta, Val, ja sam bio profesor glume na Akademiji dramske umetnosti. Dobro poznajem probleme mladih glumaca."

