Tom prilikom, Čolić je priznao da se dugo opirao ideji braka, kao i da je svoju prvu ozbiljnu vezu imao tek u zrelijem dobu života.

- Dosta kasno sam imao prvu devojku. Prva devojka mi je bila već kad sam bio zreo. Krajem tridesetih... Prva devojka mi je bila Jasna iz Lokica - rekao je Čola. Foto: D. Mišić

Čola se dotakao i glasina koje su godinama kružile, a ticale su se njegove se*sualnosti. Bez ustezanja prokomentarisao je priče da je homose*sualac:

- U svakom javnom poslu čovek mora da trpi neki pritisak, da se suoči s pričama, tračevima, govorkanjima. Pitanje je samo šta će da te zadesi, šta će ljudi da ti prilepe, da izmisle. Budući da meni ništa nisu mogli da prišiju, nešto skandalozno, nešto strašno, izmislili su da sam homose*sualac! Vole ljudi skandale, priče kojima bi dodavali ukrasne detalje… A sve je počelo nekom pričom o silovanju, dok sam ja još bio na turneji po Sovjetskom Savezu. Kasnije se to proširilo, postojala je verzija da sam lečen u bolnici, a u svakom gradu su tvrdili da se to baš tamo desilo! Mene to ne iritira jer nisam tip koji se ljuti ili obraća pažnju na gluposti: krivo mi je zbog moje stare, zbog mojih prijatelja koji se sekiraju više nego ja. Kad si u ovakvom položaju, u očima javnosti, nemoguće je pobeći od nekih žigova, etiketa. Još sam pošteđen u odnosu na druge ljude - iskren je bio Čola.

Foto: ATA images

"Nisam materijalista"

- Putovanja i garderoba su sedamdesetih i osamdesetih bili fetiš. Nikad nisam imao velike materijalne prohteve. Moje je bilo da se negde ode, na more ili da napravimo neke fešte i da se tamo potroši, ali nikad nisam imao želje da kupim neki sat. Nisam patio od toga - skroman je pevač.

BONUS VIDEO: