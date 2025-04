U vreme kada je snimana, zemlja se suočavala sa teškom ekonomskom krizom, inflacijom i sankcijama, što se neminovno odrazilo i na samu produkciju serije.

Interesantno je da je u jednom trenutku i čuveni glumac Milan Lane Gutović bio u pregovorima da zaigra u popularnom ostvarenju. Kako je sam kasnije ispričao, ipak je odustao i pre početka snimanja, jer produkcija nije mogla odmah da mu isplati honorar.

- Tražio sam jedan honorar pre nego što je počelo snimanje "Srećnih ljudi". Onda je došao producent i objasnio mi da ne može da mi da taj honorar zbog nekog poreza već može da mi da 100 dinara manje. E, tada sam odustao - otkrio je svojevremeno glumac u emisiji "Tv lica kao sav normalan svet".

Lik Srećka Šojića nastao po uzoru na zidara

Lane je imao karijeru za ponos, a jedna od njegovih najvećih uloga je uloga Srećka Šojića, koji je igrao u filmskom serijalu "Tesna koža" i seriji "Bela Lađa". On je svojevremeno gostujući u emisiji "Amidži šou" objasnio kako je nastao lik Šojića.

- Toma zidar za ravne krovove. Toma je radio školu u Kumodražu. On je govorio tako "č", "ć", on je bio Piroćanac. On je došao kod mene kući, da nešto uradi i pričamo o zidu koji treba da uradi, a taj zid je bio španski zid, bio je grbav zid. On vadi olovku iz uva. Izvadi, fljaš po ovom zidu. (Ja kažem): "Nemoj, Tomo! Šta radiš to?" (Toma Lanetu kaže): "Pa ionako ovo moraš da krečiš, malterišeš ovo. Ne možeš ovo grbavo, mora da bude gladak (zid)".

