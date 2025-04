Prvi petak posle Uskrsa naziva se "Trapavi" ili "Istočni petak" jer pada tokom Svetle nedelje u danima nakon što je Isus Hrist pobedio smrt.

Ovo je jedan od praznika koji je praćen različitim običajima i narodnim verovanjima u srpskom narodu, dok crkva na sasvim drugačiji način objašnjava šta se slavi na ovaj dan.

"Istočni petak", "Trapavi petak" ili "Svetli petak", kako se još naziva današnji dan, prvi je petak posle Uskrsa tokom Svetle nedelje. Dani radosti koji su usledili nakon vaskrsenja Isusa Hrista se nastavljaju, a postoji mnogo narodnih običaja koji se vezuju za ovaj dan.

Rano ustajanje za sreću

Naime, veruje se da treba da ustanete što je ranije moguće, po mogućnosti čim svane, tako da vas sreća i radost prate tokom cele godine.

Odmah nakon ustajanja, treba da odete do prve reke ili izvora i operete se tom vodom, tako da će tokom cele godine sreća da teče za vama kao što teče u reci ili izvoru.

Molitve Bogorodici

Još jedno verovanje koje je povezano sa prvim petkom posle Uskrsa je da na ovaj dan sve devojke i žene treba da izbegavaju naporan rad i da se mole Presvetoj Bogorodici odmah nakon buđenja.

Iako to nije crveno slovo, srpski narod je proslavu "Istočnog petka" povezao sa Presvetom Devicom Marijom, i to ne bez razloga. Međutim, kao i kod mnogih drugih praznika, stav crkve i narodni običaji i verovanja se razlikuju kada je u pitanju i ovaj dan.

Pogrešan naziv praznika

Na "Istočni petak", crkva obeležava obnovu crkve Bogorodice izvora životvorne vode u Carigradu. Hram je sagradio car Lav Veliki iz zahvalnosti Presvetoj Bogorodici za isceljenje slepih, a kasnije, mnogo godina kasnije, car Justinijan je isceljen sa istog izvora. U znak zahvalnosti, car Justinijan je još više proširio i ukrasio hram, ali se nažalost srušio nakon zemljotresa. Car Vasilije Makedonski i njegov sin Lav Mudri obnovili su i hram i izvor na kojem su, prema predanju, mnogi isceljeni, posebno pripadnici grčke aristokratije.

Pentikostar, poznat i kao "Cvetni triod", je liturgijska knjiga koja se koristi u periodu od Uskrsa do praznika silaska Duha Svetoga na apostole, Pedesetnice, odnosno Svete Trojice. U toj knjizi se pominje "živi izvor", a reč "fontana" na crkvenoslovenskom jeziku zapravo znači "izvor". Upravo zbog toga je došlo do pogrešnog prevoda i tumačenja praznika, umesto da se naziva Dan Obnove Hrama Bogorodičinog Izvora, on je u narodu postao poznat kao "Istočni petak", što ne odražava njegovo pravo značenje.

U nekim delovima Srbije na "Istočni petak" se farbaju jaja, koja će da budu odnesena na groblje četiri dana kasnije, na Zadušnice.

Na nekim mestima je obavezno da se sledećeg dana jede blagota, mlada pavlaka i mladi sir, jer prvog petka posle Uskrsa nema posta.

