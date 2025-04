Zorica iz tri braka ima troje dece i četvrto iz vanbračne zajednice, a Kemiš iz prvog brata takođe ima ćerku, a oboje su se pobrinuli da sva deca dobiju nasledstvo.

Zorica je, navodno, jednom prilikom saopštila mužu da mora da reši pitanje testamenta, Kemišovi rođaci su navodno pre nekoliko godina ispričali da se samo Zorica pita za nasledstvo.

Kako su za "Skandal" tvrdili dalji Kemišovi rođaci, samo se Zorica Brunclik pita da li će se njegova ćerka iz prvog braka koja živi u Nemačkoj, naći na spisku naslednika njihovog bogatstva. Foto: ATA images/Antonio Ahel

- Ima i Zorica svoju decu iz veza i brakova pre Kemiša, a Zlata je njihovo zajedničko dete i ona im je mezimica - rekli su oni tada za pomenuti list i dodali:

- Ali to je zato što je ona najmlađa, a ne što je odvajaju. Ona i živi s njima, ali nikome od njihove starije dece ništa ne fali. E sad, što se testamenta tiče, tu je Zorka glavna, Kemiš u to neće da se meša. On toliko voli Zoricu, pa joj sve to i prepušta, jer zna da se neće ogrešiti ni o jedno dete. Svi oni lepo funkcionišu i slažu se iako ne žive svi zajedno. A verujem da će Zorka biti pravedna kao i uvek i da se neće ogrešiti ni o jedno dete. Foto: ATA images

Inače, jedan od bivših supruga pevačice je Kemišev kolega, LJuba Kešelj, a za njega pevačica nije imala lepe reči.

- Kada sam se udala i drugi put, rodila sam ćerku Miljanu, čiji je otac izgleda istovremeno prestao da voli i svoje dete i mene… Miljana nije imala sreće s ocem, koji je prestao da je viđa kada je imala samo šest godina - ispričala je Zorica svojevremeno.

(Hello)

BONUS VIDEO: