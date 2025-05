- Ne isključujem to. Ne kažem da ću to uraditi, ali ne isključujem ništa. Grenland nam je očajnički potreban. Grenland je veoma mala grupa ljudi o kojoj ćemo se brinuti, negovaćemo ih i sve to.

Ali to nam je potrebno za međunarodnu bezbednost - rekao je Tramp u intervjuu za NBC NJuz povodom prvih 100 dana na vlasti.

Tramp je takođe rekao je da je aneksija Kanade vojnom akcijom "vrlo malo verovatna".

- Mislim da nikada nećemo doći do te tačke, nešto bi se moglo desiti sa Grenlandom...Ne vidim to sa Kanadom, jednostavno ne vidim, moram biti iskren sa vama - rekao je Tramp. Foto: Profimedia

On je ponovio da bi želeo da Kanada postane 51. država SAD, napominjući da sa novim kanadskim premijerom, Markom Karnijem nije razgovarao o pripajanju te zemlje Sjedinjenim Američkim Državama, ali da bi to mogla da bude tema kada Karni poseti Vašington "ove ili sledeće nedelje".

- Uvek ću pričati o tome. Znate zašto? Subvencionišemo Kanadu sa 200 milijardi dolara godišnje. Ne trebaju nam njihovi automobili. U stvari, ne želimo njihove automobile. Ne treba nam njihova energija. Imamo je više nego oni. Ne želimo njihovu drvnu građu. Imamo odličnu drvnu građu. Sve što treba da uradim je da je oslobodim od ekoloških ludaka - dodao je američki lider.

Tramp je rekao da ako bi "Kanada bila deo SAD, to nas ne bi koštalo".

- Bilo bi sjajno... bila bi to dragocena država. I, ako pogledate našu mapu, ako pogledate geografiju – ja sam u srcu čovek koji se bavi nekretninama. Kada pogledam dole, bez te veštačke linije koja je nacrtana lenjirom pre mnogo godina – bila je samo veštačka linija, ide pravo preko. Kakva bi to lepa zemlja bila - zaključio je Tramp.

Upitan o ruskom ratu u Ukrajini i naporima Trampove administracije da pregovara o njegovom okončanju, predsednik je rekao da je bilo trenutaka kada je bio blizu odustajanja od pregovora i da bi to i dalje mogao učiniti. Foto: Profimedia

- Pa, doći će vreme kada ću reći: "U redu, nastavite. Nastavite da budete glupi i nastavite da se borite" - rekao je Tramp.

On je dodao da mirovni sporazum možda nije moguć, ali i da misli da je dogovor možda "prilično blizu".

- Možda to nije moguće. Govorimo o ogromnoj mržnji između ova dva čoveka i između, znaš, nekih vojnika, iskreno. Između generala. Oni se žestoko bore već tri godine. Mislim da imamo veoma dobre šanse da to uradimo - istakao je Tramp.

