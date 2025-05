Poznati voditelj i zvezda interneta Teša Tešanović ispričao je u jednom potkastu kako je doživeo neprijatnost kada ga je na Vračaru, blizu Hrama Svetog Save, presreo Veljko Ražnatović sa drugarom kako bi razjasnio izrečene stavove o njegovoj majci u Tešinoj emisiji "Balkan info".

Teša je potvrdio čaršijske priče da ga je Veljko "preslišao" ali je objasnio da to nije bilo toliko dramatično te da mu mladi Ražnatović nije ni pretio, već je hteo da mu objasni zašto je dozvoljavao vređanje njegove majke u svojim emisijama. Foto: Jutjub printskrin/Podcast Inkubator

- Nije me izveo iz lokala kako se priča, ja sam išao kod babe koja živi kod Hrama Svetog Save. Vidim u tom trenutku kako izleću iz kafića neka dvojica i kreću prema meni. Meni je to bila normalna pojava, navikao sam da mi ljudi prilaze, naročito ti mlađi fanovi. Startuje mene Veljko i pozdravlja me. Ja mislio neki fan. Ne pratim toliko medije i estradu da bih ga znao po liku. Prvo mi je pohvalio emisije, rekao je da mu sviđaju, a ja sam mu se zahvalio.. Onda me je upitao zašto prozivam njegovu majku. U tom trenutku nisam shvatio da on govori o Ceci. Meni prolazi kroz glavu neka jadna sekretarica, neka zamenica od direktora, svašta mi se motalo. Odmah sam krenuo da se izvinjavam i da mu govorim da ja ne bi vređao nikad ničiju majku. A on mi kaže "Hoćeš da ti pustim da si prozivao moju majku", a ja mu rekao "Zašto bih prozivao tvoju majku". Veljko mi je na to odgovario "Moja majka je srpska majka, simbol srpskog naroda", tu sam skapirao da pričao o Ceci. Rekao mi je niko ne može da proziva moju majku i upitao me da li sam ja Srbin ili Amerikanac. Na kraju mi je rekao sve je u redu snimaj emisije, ali nemoj više moju majku da diraš - rekao je Teša. Foto: ATA images

Podsetimo, Veljko Ražnatović pored sportske karijere odlučio je da započne i biznis od kog većina mladih danas beži.

Sa suprugom Bogdanom i sinovima već neko vreme živi u Titelu, a kako je nedavno otkrio, bavi se uzgojem prasića, i u svoj biznis uložio je oko 50.000 evra.

