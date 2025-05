Krajem 2021. godine pevačica Jovana Pajić i frontmen "Tropiko benda" Sale Cvetković odlučili da stave tačku na svoj brak u kom su bili 10 godina.

Pevačica je svojevremeno otkrila da je odluka da se rastane od supruga bila veoma teška, ali da je doneta zbog njihovih ćerki.

Razvod Jovane i Saleta bio je jedino rešenje kako bi njihove mezimice Helena i Đina odrastale u zdravoj sredini. Foto: ATA images/A. Ahel

Jovana je nedavno gostovala u emisiji na K1 televiziji i govorila je o svojim brigama kada bude upoznala novog partnera. Takođe, pričala i o vezama generalno.

- Na početku smo svi bajni i sjajni, želimo da zadivimo jedno drugo. Zaljubimo se, pa je i ono što je najgore - prelepo, imaš toleranciju... Ali i on će da dođe kući i da ulubi hauč, da menja kanale i on neće imati razumevanja... Ako se ne razvijate u istom smeru i nisi partner, ti si osuđen na razilaženje, rekla je pevačica.

Pored toga, izrazila je i zabrinutost zbog pronalaženja novog partnera.

- U drugoj turi, može samo da dođe neki razveden za decom koji bi bio idealan, jer neko ko je mlad i nema decu... Prvo, preziraće me njegova porodica. Biće ima dve ćerke, pevačica, katastrofa! Hajde da budemo objektivni, rekla je Jovana Pajić.

NJen bivši muž nedavno je izjavio da se parovi razvode jer se ne mole i da on želi da se okrene Bogu.

- Kad pričamo o molitvi, to je nešto što svako treba da praktikuje jer je to hrana za dušu. Kroz molitvu smo bliži Bogu. Ja bez toga ne izlazim iz kuće i ne idem na spavanje. Mir sam tu našao, baš u veri i Hristu. To je sastavni deo mog života, rekao je Sale za "Blic".

