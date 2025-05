Gledaoci širom sveta nestrpljivo čekaju da počne drugo polufinalno veče "Pesme Evrovizije 2025", a u Srbiji je pažnja dodatno pojačana pošto pod rednim brojem "15", kao pretposlednji, učestvuje i naš predstavnik Stefan Zdravković, alijas Princ od Vranje, sa baladom "Mila".

Da još malo podgreju atmosfere pred nastupe u drugom polufinalu "Evrovizije 2025", potrudili su se upravo organizatori. Foto: Profimedia

Na zvaničnom Instagramu "Evrovizije", objavljen je zanimljiv intervju sa Princom u kom on odgovara na pitanja fanova sa društvenih mreža.

On je na srpskom, preciznije na - "vranjanskom", otpevao pesmu "A Whole New World" iz Diznijevog crtanog filma "Aladin", koju je ranije kao parodiju snimio sa glumicom Anjom Mit.

- Će vidiš svet, će umastiš prst s vruć burek - pevao je Stefan, a posle kroz smeh prokomentarisao "ne verujem šta sam radio ovde upravo".

Takođe, on je ispričao i kako je nastao njegov alijas - "Princ od Vranje".

- Nadimak Princ je nastao tako što se jedan momak šalio na moj račun, da ličim na princa iz crtanog "Lepotica i zver". To je zapravo bila šala na društvenim mrežama pre jedno desetak godina. Foto: Profimedia

Stefan je istakao i kako ima mnogo kućnih ljubimaca, a da je nedavno usvojio još dvoje - mačke Milu i Paju.

- Pre otprilike šest meseci sam usvojio dve mačke. Brat i sestra, Paja i Mila. Postali su deo mog života, postali su moja ljubav, opsednut sam njima. I sada mi veoma nedostaju - otkrio je Princ od Vranje.

