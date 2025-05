Milioni mormonskih cvrčaka preplavili su američku saveznu državu Juta. Invazija ovih insekata ''kanibala'' koji su poznati po svojoj proždrljivosti pa znaju da pojedu i jedni druge došla je ranije nego prošlih godina. U mestima poput Filmora i Tuelea (blizu Salt Lejk Sitija), stanovnici su invaziju cvrčaka podstaknutu globalnim zagrevanjem opisali kao "apokaliptičnu", budući da rojevi insekata zauzimaju ulice, ograde, zidiće, pa čak i zidove kuća.

Mormonski cvrčci poznati su po svojoj cikličkoj, masovnoj pojavi, koja može da poplavi cela područja svakih nekoliko godina. Iznova i iznova dolazi do pravih invazija insekata u kojima milioni ovih cvrčaka zatrpaju ulice, kuće i farme. Invazije ove vrste cvrčaka nisu bez opasnosti. Naime, najezda mormonskog cvrčka može da donese štetu vegetaciji, jer oni uvek jedu velike količine biljaka, čime se smanjuje hrana dostupnu životinjama koje pasu. Ono što je posebno zastrašujuće jeste to što se kreću poput talasa – i ako se neki od ovih insekata zaustavi ili ga pregazi automobil, velika je verovatnoća da će ga pojesti njegovi bližnji. Ovaj kanibalizam osigurava da se rojevi stalno kreću kako bi izbegli da i sami postanu obrok. Čak i kada hrana postane oskudna, imaju tendenciju da napadnu i jedu jedni druge, a to je posebno uobičajeno u velikim rojevima, piše Heute.

DŽed Kristensen, vlasnik kuće i firme, rekao je kako je morao da unajmi nekoga da reši problem. "Jednostavno su odvratni i ne želim da moji kupci moraju da se nose sa njima", objasnio je. Mark Nelson, profesor iz kancelarije za proširenje Univerziteta Juta Stejt, rekao je da su cvrčci pravi problem za rančere i poljoprivrednike na ovom području. "Moramo da pokušamo da kontroliemo mormonske cvrčke", rekao je. Nelson je rekao da su počeli da se pojavljuje ​​prošle godine, javlja Foks 13 NJuz.

"Ovo je malo rano za mormonske cvrčke, pa mislimo da će činjenica da su se pojavili tako rano uzrokovati više problema“, rekao je profesor. Nelson je rekao da se nadaju da će pesticidi i mamci pomoći pri rešavanju problema.

