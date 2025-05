Saša Popović sahranjen je 6. marta na Novom Bežanijskom groblju, a njegov prijatelj i najbliži saradnik, Mikica Gačić, otkriva šta se sve promenilo nakon njegove smrti.

Čuveni harmonikaš otkriva kako teku pripreme za narednu sezonu i ističe da se Sašino odsustvo oseća, kao i da njega niko ne može da zameni. Foto: ATA images

- Audicija je odlično prošla, odziv kandidata je veliki i svi su pevački fenomenalni. Četrnaest godina sam audicije radio sa Sašom Popovićem, sada je to sve malo drugačije. Ranije smo imali šampione koji se nisu bavili tim poslom već su bili neka vrsta šoumena, a ove godine ima dosta kvalitetnih pevača - počinje priču Mikica Gačić i otkriva koliko čitavom timu fali Saša Popović.

- Nama, iskreno, fali on. I emotivno i u srcu i u duši. Tu je najveći nedostatak i tu se primeti njegovo odsustvo i to što je sve završeno kako niko nije želeo. A što se tiče posla stvarno dajemo maksimum, sezona je krenula već kad se saznalo za njegovu bolest, sve je na najvišem mogućem nivou. Što se tiče discipline u celom timu i u žiriju sve to funkcioniše kao da je on tu, sve je on držao pod kontrolom. Nama je veća odgovornost i veća obaveza da sve i posle njega funkcioniše, ali nikada ne može da bude kao kad je Saša bio tu, njega ne može niko da zameni.

Mikica Gačić otkriva kako se Suzanin sin, Daniel Jovanović, snašao na audicijama, ali i da li se Sašina udovica meša u posao. Foto: R.Z./ATAImages

- Danijel je sa nama od 2015. godine kada smo počeli da radimo audicije i on je jednostavno uigran oko tih matrica i proba koje imamo na dan snimanja, ali i oko samih audicija. On je predivan momak, kulturno dete, fino, vaspitano i veliki znalac, stručnjak u svom poslu što je najbitnije da bi posao funkcionisao kako valja. Suzana se ništa ne meša, niti je neko mogao to da spomene niti je bilo priče o tome da će preuzeti Sašin posao. Suzana to nikada ne bi uradila niti je žena u stanju da posle svega može da funkcioniše. Ipak je to sve previše sveže, veliki gubitak, tuga i bol. Prvenstveno za porodicu, a onda i za sve nas - kaže Mikica Gačić za Informer i otkriva da li će žiri i u narednoj sezoni ostati isti.

- Za sada je sve kao što je bilo, u principu niko ništa oko toga ne priča. Tim je uigran, dobar i trebalo bi da tako ostane i naredne sezone. E sad, ako je neki član žirija prezasićen poslom, pa ne želi više da radi to je druga stvar, u to ne ulazim. Ali, mislim da su sad svi zainteresovani da ostanu. Foto: ATA images

Za sam kraj Mikica Gačić otkriva da li bi voleo da se Jelena Karleuša vrati u žiri.

- Jelena je neko ko je doprineo tom šou i sigurno da niko od nas ne bi imao ništa protiv da se ona vrati, ali to je isključivo njena volja i volja vlasnika. Ne mogu da sudim o tome.

(Informer)

BONUS VIDEO: