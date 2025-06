Josip Joška Broz, unuk doživotnog predsednika SFRJ Josipa Broza Tita, imao je veoma buran život. Maršalov unuk u detinjstvu je osetio blagodeti života pokraj slavnog dede, a onda je u tinejdžerskim godinama pokazao svoju buntovnu prirodu koje nikada nije hteo da se odrekne i koja mu je donekle i odredila sudbinu. Živeo je veoma burno, ženio se četiri puta, iza sebe ostavio troje dece i biografiju koja će se prepričavati.

Titov unuk Joška Broz bio je sin Žarka Broza i Ruskinje Tamare Veger. Pored Joške, Žarko i Tamara su dobili i Zlaticu koja je sa Joškom deo detinjstva provela na Dedinju, uz slavnog dedu Tita. Iako je bio unuk predsednika države koja je u to vreme brojala 22 miliona stanovnika, Joška Broz je živeo poput većine ostale dece. U brojnim intervjuima tvrdio je da nije imao nikakve privilegije, a samim tim ni obezbeđenje. NJegov privatni život intrigirao je javnost - najpre u svetlu težine poroičnog prezimena, a potom se i sam Joška potrudio da bude zanimljiv medijima. Foto: Petar Milošević

- Kakvo crno obezbeđenje? Išao sam na klizalište i na igranke sam ili sa prijateljima. Prvu ljubav sam i stekao kao svi, na ekskurziji. Bio sam u internatu Šumarske škole i u tu školu sam i želeo da idem, ali cela porodica je zapela da idem u gimnaziju. Sve mi je bilo u Šumarskoj školi, prijatelji, uspomene i jednostavno nisam želeo da idem u gimnaziju. Zato su me i obarali, ali sam na kraju ispunio svoje – pričao je Joška Broz za Južne vesti.

Ono što je mnogima i danas nedosanjani san - letovanje na Brionima, za Jošku je, barem dok je bio dete, bilo protraćeno vreme:

– To je bilo odmaralište za starce. Bilo mi je mnogo dosadno, jer tamo deca nemaju šta da traže. Plaža, ručak i uveče bioskop. Eto, to je bilo sve. Igrao sam se nekada sa decom Nasera, Nehrua, ali sve se svodilo na kupanje. Foto: N. Fifić

Deda bravar koji je bo na čelu države insistirao je da njegovi unuci steknu što šire obrazovanje. Zbog toga je i insistirao da Joška upiše gimnaziju. Tad se kod mladog Broza javio prvi vid direktno iskazanog otpora.

- Želeo sam da idem u šumarsku školu, ali mi deda i tata to nisu dopustil,i pa sam morao u gimnaziju. Prvi razred sam ponavljao, po čemu se vidi koliko je tada bilo veza i poznanstava. U drugom razredu su me oborili na popravni i onda sam napustio gimnaziju, jer sam imao konflikt s profesorima. Zabranili su mi upis u Beogradu, pa sam otišao u šumarsku školu u Kraljevu, gde sam živio u internatu. Nisam imao nikakve privilegije. Bio sam smešten u internatu s ostalom decom. Tada se nije znalo ni ko je čiji unuk, ni ko je čiji sin. Onda sam se zaposlio u lovnom gazdinstvu “Jelen” i bio sam u Baranji. Nakon toga prešao sam u vojna lovišta, pa u Savezni sekretarijat za unutrašnje poslove i vodio sam Titovo osiguranje, do poslednjeg dana - ispričao je Joška Broz za hrvatski Nacional..

Posle diplomiranja na Šumarskom fakultetu, radio je u civilnim i vojnim lovištima i Saveznom sekretarijatu unutrašnjih poslova (SSUP). Joška je kasnije bio privatni ugostitelj. Držao je kafanu "Čuburska lipa", čuvenu po tome što je nasred kafane raslo drvo lipe koje je probilo krov, zbog čega je kafana imala poseban šarm i veliku popularnost, pogotovo među beogradskim boemima. Foto: N. Fifić

Sve žene Joške Broza

Poput slavnog dede, i Joška Broz je voleo žene. Ženio se četiri puta.

Iz prvog braka sa suprugom Mirom ima dvojicu sinova - Nebojšu (53) i Viktora (48). U drugom i trećem braku Joška Broz nije imao dece.

Kao kruna ljubavi sa četvrtom suprugom Dalidom u 59. godini dobio je obožavanu ćerku Tamaru koja danas ima 19 i lepa je kao san.

Ipak, Joška se razveo i od Dalide, ali posle četvrtog braka više nije izgovarao sudbonosno "da". Ima unuke Lazara, Luku i Filipa.

(Blic Žena)

