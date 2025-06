Voditelj Voja Nedeljković je jednom prilikom dao opsežan intervju o pokojnom glumcu Miloradu Mandiću Mandi, pri čemu je otkrio brojne zanimljivosti o bardu srpskog glumišta.

- Najviše smo se družili početkom tih nesrećnih devedesetih godina, kada je počinjao rat, država se raspadala, ali zahvaljujući Mandi pamtim samo neke lepe stvari. Upoznali smo se na Trećem kanalu, a zbližila nas je zajednička tragedija, smrt Nenada Radulovića - Neše Leptira - počeo je izlaganje pre devet godina Voja. Foto: ATA images

- On je Nešu znao iz jednog ugla, a ja iz neke druge priče. Sva trojica smo bili na Trećem kanalu 1989. kada je počeo sa emitovanjem, ali je taj gubitak Mandu i mene baš zbližio. Manda je prvo dete dobio 1989. i sećam se da smo se zezali da je to bilo prvo dete Trećeg kanala, od ljudi koji su tamo radili - dodao je te 2016. godine Nedeljković za "PulsOnline.rs".

- Imao je divan duh, privlačila me je ta njegova brzina reagovanja na neku šalu. On je bio savršen u dve različite stvari, kao glumac i kao voditelj. Shvatio sam da to nisu dve iste stvari kada sam probao da glumim, a on mi je pokazivao kako bi to trebalo da izgleda. Sećam se tih divnih druženja sedeći na televiziji, i van televizije, pored Mande, bili su Ivana Zarić, Tanja Peternek i mnogi drugi i divno smo ćaskali u to vreme - nastavio je izlaganje voditelj.

- Onda je Manda dobio drugo i treće dete, dolazili su i Dragan Vujić Vujke, Nikola Kojo, Dragan Bjelogrlić, bilo je fenomenalno, a on je imao neverovatnu energiju. Mi tada na 3K nismo imali ko zna kakve resurse, on je u minimalnim uslovima okupljao decu. Ja sam vodio „Trik šou“ petkom, a on “S one strane duge” nedeljom i sećam se dolazilo je na stotine dece - ispričao je Voja.

Foto: Petar Milošević

- Za pesmu “S one strane duge” okupio je gomilu sveta iz raznih oblasti... Koliko je bilo teško vreme te 1991. a mi pevamo o ljubavi. Bio je multitalentovan, sposoban i bio je dobar improvizator, što je bilo idealno za voditelja. Pre 26 godina išli smo na turneju u Niš, Leskovac, Banju Junaković kod Apatina i uvek ću pamtiti jednu scenu - prisetio se Nedeljković.

- Stojimo mi na semaforu u Nišu i prilazi mali Rom i traži mu pare, kao današnjih 50 dinara. "A imaš li ti meni da daš pare?", pita ga Manda. Ovaj kaže da ima i da ga zna sa televizije te izvadi sto dinara i da Mandi. Nakon toga Manda izvadi 200 dinara i da mališanu. To je bila scena kao iz nekog filma - dodao je tada uz osmeh voditelj. Foto: ATA images/A. Ahel

- Bio sam sa Mandom i u Leskovcu kada mu je prišla Sloboda Mićalović, sećate se one njegove čuvene rečenice: “Da li si se može biti zaljubiška?”. Išli smo na snimanje “Lepa sela, lepo gore”, išao je da vidi šta radi Srđan Dragojević na snimanju, sećam se snimali su scene iz bolnice, tu su bili Zoran Cvijanović, Dragan Bjelogrlić, danas pokojni Dragan Maksimović... - nastavio je prisećanje Voja.

- To su sve neke slike koje sada vrtim po glavi. Kada sam radio na Radio Pingvinu, on je svog mlađeg brata Nenada, čini mi se da je tada imao dvadesetak godina, uputio na radio. Nenad je posle ostao da radi, a zvali smo ga “mali Manda”. Manda je bio zatvoren, nikada nije nikoga opterećivao svojim problemima, bio je posvećen svojoj porodici, prvoj i drugoj - otkrio je tada Nedeljković.

- Bio je pravi altruista. Čovek sa četvoro dece ne može da bude samoživ. Učestvovao je u raznim akcijama, u humanitarnom radu, pomagao je drugima. U tom smislu, ako bude neki trag ostao posle njega, ostaće kod tih ljudi kojima je pomagao. Sećam se da je posle „Oluje“ pomagao i oko nekih stanova za te ljude - ispričao je voditelj.

- Oni to pamte. Manda je umeo da bude oštar i da prsne u nekim situacijama, ali bi se povukao ako nije u pravu. Tada bi rekao: “Izvini, druže, zajeb... sam”. Kasnije su nam se putevi malo razišli, ali od 89. do 96. smo se baš intenzivno družili i sarađivali. Kasnije je moj kum radio pesme za njega, tako da smo i dalje ostali povezani - dodao je tada Voja.

- Bilo mi je teško sada na groblju, Manda je dve i po godine stariji od mene, ali sam video da ga je mnogo ljudi volelo i poštovalo. Sada čujem da ima predloga da Pozorište “Boško Buha” dobije njegovo ime. Mislim da će vremenom to svakako postati “Mandino pozorište”, a opet njegov kum Dragan Bjelogrlić je igrao u filmu Boška Buhu, pa i tu vidimo koliko mnogo ima koincidencija - zaključio je tada Nedeljković.

Puls