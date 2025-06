Život legendarne glumice Vesne Pećanac bio je prožet velikim ulogama, ali i velikim bolom. Javnosti poznata po karakternim i živopisnim ulogama, Vesna je godinama krila tešku životnu priču, obeleženu depresijom, siromaštvom, ali i dubokom ljubavlju prema suprugu, čuvenom crnogorskom reditelju Živku Nikoliću.

Glad, depresija i narodna kuhinja

U vreme NATO bombardovanja, Vesna je prošla kroz jedan od najmračnijih perioda života. Živko je tada već bio teško bolestan, a sin se zamonašio, što je glumicu potpuno slomilo.

- U vreme bombardovanja Živko je iščileo. Osetila sam ogroman bol, preveliku tugu. Jedan sin otišao je da se monaši. Rekao je: “Meni su svi bedemi srušeni”. Ostala sam da zurim u zid, pala u depresiju. Nekada smo bili velika, vedra, složna i mnogoradna porodica... Nisam mogla da igram, zatražila sam penziju. Posao komičara je da daruje radost ljudima, a ja nisam više imala radosti - rekla je za Novosti ranije. Foto: Amir Hamzagic/ATAImages

Živeli su sa penzijom od samo sedam hiljada dinara, često gladni. Hranu su dobijali na veresiju zahvaljujući samoposluzi čija je šefica volela Živkove filmove.

- Penzija - sedam hiljada dinara. Bili smo gladni. Mislila sam da sam zbog toga potpuno izgubila memoriju. Jedna milosrdna šefica u samousluzi u blizini kuće godinama nam je hranu davala na kredit, volela je Živkove filmove. Još je bio živ. Sećam se da sam jednom dobila neki novac, i mogla da biram da li da odem na pijacu ili njoj vratim deo duga. Odem, ipak, na pijacu. Iz kese mi je virio mladi luk i ja sam kružila po celom kvartu da me ona ne bi videla. Ispričam Živku, a on mi kaže: "Odigraj to na sceni. I to je život" - ispričala je ona svojevremeno za "Novosti".

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Imala sam problema, neke sam rešavala, ali nisam uspevala da rešim sve. Gladovala sam. Odlično je gladovati, to je mnogo dobra stvar. Jedeš manje, ali dugo žvaćeš - kazala je na glumica Vesna Pećanac, poznata po ulogama u "Otpisanima", "Drugoj Žikinoj dinastiji", "Smrti gospodina Goluže".

LJubav sa Živkom Nikolićem

Vesna Pećanac i Živko Nikolić živeli su u retkoj harmoniji. Bila su retka njegova ostvarenja u kojima nije glumila, a o njihovom braku i ljubavi glumica je imala samo reči hvale.

- Živko je bio predivan čovek, skroman, drag, duhovit beskrajno, sve probleme je rešavao humorom. Bio je toliko dobar, divan da je i ćutanje sa njim bilo divno. Redak. Takvi se više ne rađaju.

Bilo je i uloge u Nikolićevom filmu koju je odbila.

- Bila je to uloga u "Beštiji". Nisam je prihvatila jer nisam želela da se skidam gola. Upisala sam glumu da bih nosila lepe haljine, a ne da bih se skidala gola - otkrila je Vesna, koja je sa talentom i stavom uspela da napravi niz neverovatnih uloga.

Sa slavnim reditelj je dobila dvojicu sinova, piše Kurir.

