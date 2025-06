Poslednih nekoliko meseci se spekulisalo da je pevačica nastavila dalje i da ponovo voli, te da da je u vezi sa košarkašem Nikolom Jovanovićem.

Međutim, kako je svojevremeno otkrila za Telegraf da joj ljubav muškarca nikad nije bila satisfakcija. Foto: ATA images/A. Ahel

- Sve što sam želela, sama sam sebi kupila, nikada nisam čekala, niti molila da mi neko nešto pruži... Muškarac mi nije bio motiv za neku ličnu ispunjenost i sreću, više su me činile srećnom neke druge stvari, nego ti muško-ženski odnosi. Ja sam izgleda uvek sama, i u braku sam bila sama - istakla je tada pevačica i dodala:

- Povezivali su me sa jednim jako finim momkom, Nikolom, on mi se jako sviđa, lep momak - priznala je Karleuša.

Tada je istakla da će ona javno objaviti kada bude srećna u ljubavi.

- Kada dođe vreme za to i kada to stvarno bude tako, kada neko bude sedeo pored mene na pravi način. U svakom smislu sedeo pored mene, ne samo fizički, onda da! LJudi se plaše medijskog pritiska, plaše se mene... NJega ne bih sad izlagala ovoj vrsti pitanja i odgovora, zato što nije još vreme, niti je zaslužio da trenutno bude izložen tome - rekla je Karleuša. Foto: ATA images/ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Izgleda da je to vreme zaista došlo pa je u podkastu kod Bokija 13 u Skoplju priznala da već neko vreme uživa sa 16 godina mlađim košarkašem.

- Nikola Jovanović ne želi da bude deo javnog etra i on doživi svaki put na pominjanje njegovog imena veliki stres. On je veliki dečko u svakom smislu, ali bih poštovala njegovu odluku da bude van svetla reflektora. Divan je momak i provodim lepe trenutke sa njim. On ima preko dva metra, dva i po. Avatar je, ogroman je - rekla je Karleuša.

Ko je Nikola Jovanović?

Nikola Jovanović je srpski profesionalni košarkaš koji je karijeru započeo u mlađim selekcijama Crvene zvezde, a jednu sezonu proveo je i u Partizanu.

U SAD je otišao 2012. godine. Tamo je završio srednju školu na Floridi, potom upisao i Univerzitet Južne Kalifornije gde je tri godine nastupao za njihov košarkaški tim.

Iako nije izabran na NBA draftu, okušao se u letnjim ligama Detroita i Los Anđeles Lejkersa, a zatim potpisao za razvojne timove u Americi.

Godine 2017. vratio se u Srbiju i obukao dres Crvene zvezde, sa kojom je osvojio domaće prvenstvo.

Tokom svoje košarkaške karijere igrao je i za italijanski Trento, bosanskohercegovačku Igokeu ruski Nižni Novgorod, i druge, a ovu sezonu je završio u italijanskom Skafatiju.

