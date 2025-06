Olja je u emisiji "Amidži šiu", otkrila da je snimila novu pesmu koju je posvetila sinu Pavlu na koga je mislila dok je boravila u bolnici:

- Uradila sam još jednu pesmu, koju sam posvetila mom sinu Pavlu. Ja sam imala jedan ozbiljan zdravstveni problem i u trenutku dok sam bila u bolnici, mislim nije sramota reći, ali u pelenama, tih 20 dana, moja drugarica me je pozvala i rekla: "Dok sam te zvala, smislila sam pesmu i želim da je ti otpevaš" - ispričala je Olja, pa dodala: Foto: ATA images

- Svakom ko je imao tešku situaciju želim da je kruniše lepom situacijom, kao što sam ja pesmom. Govori se o ljubavi, svako može da je posveti osobi koja je bila uz njega kada joj je bilo teško.

Bio je to najteži trenutak za njenu porodicu i nju. Sin Pavle je često mislio na nju i bio zabrinut, a njegove reči su zabolele pevačicu:

- "Mama, je li tačno da ćeš da umreš?", pitao me je Pavle. Kad to čuješ, nije ti lako. Našalila sam se i rekla mu: "Šta ti je, znaš li ti koliko ima do 92, 96. godine? - rekla je jednom prilikom pevačica, čije je pravo ime Olgica.

BONUS VIDEO: