Pevač je jednom prilikom pričao o tome kako mu je ovo zapravo nadimak.

- Ja sam u stvari Želimir, ali me niko ne zove tako. To stoji u dokumentima i kad pročitaju ljudi to u dokumentima, onda kažu: '"Ja mislio ti Željko" - rekao je pevač.

Bebek je demantovao i da je rođen u Bugojnu. Kako kaže, tamo je samo provodio dosta vremena jer ima porodicu kod koje je odlazio. Foto: Miloš Rafailović/ATA images

- Neverovatno je da se o tome toliko raspravljalo. To je verovatno zato što je na Vikipediji neko nekada davno napisao da sam rođen u Bugojnu. Istina je da sam imao širu porodicu u Bugojnu. Često sam kao dete provodio tamo vreme, pa su onda neki Bugojanci koji su uticali na Vikipediju napisali to misleći da sam se rodio u Bugojnu - rekao je Bebek svojevremeno, pa dodao:

- Zapravo je moje poreklo iz Hercegovine, iz Veljaka, a rođen sam u našem lepom Sarajevu - otkrio je pevač za hrvatske medije.

Foto: ATA images/Antonio Ahel

Željko je zaveo 34 godine mlađu Ružicu sa kojom je dobio dvoje dece

Podsetimo, Željko Bebek (78) u braku je sa 34 godine mlađom, a njih dvoje su se upoznali dok je ona još uvek išla u školu.

