Bane Nedović, crnogorski pevač i član nekadašnje muzičke grupe "No nejm" (No name), koja je 2006. godine porazila "Flamingose" na Beoviziji i predstavljala našu zemlju na "Evroviziji".

- Da ti kažem, vi ste imali sjajnu priču i sećam se kada smo mi otišli na intervju, govorili smo da ste nam bili favoriti. Meni je vaša priča imala kompletno sve, a sada kada me to pitaš, nezgodno je. Mislim da biste vi bolji plasman napravili, iskreno da kažem. Jako mi je teško i na živce mi je išlo da smo mi znali kakvi će glasovi da budu. Kada smo kasnije videli bili smo u šoku i sam taj negativni naboj emocija koji se desio, jako je uticao kasnije na nas da svi ti planovi padnu u vodu - rekao je Bane Nedović.

- Vi ste bili trojanski konj, ni vi niste pobedili na crnogorskom izboru, dobijate 12 bodova, a svi srpski dobijaju nula bodova. To je verovatno bilo urađeno namenski - rekao je Ognjen.

- Da, da, da - rekao je Bane.

