Sofija Hačins, dugogodišnja prijateljica Kejtlin DŽener i velika podrška Donaldu Trampu u kampanji, poginula je u nesreći vozeći se kvadom u blizini DŽenerinog doma u Malibuu, javili su mediji.

29-godišnja Hačins vozila je kvad na putu pored DŽenerine kuće kada je udarila u zadnji deo automobila u pokretu u sredu, prenosi TMZ pozivajući se na policijske i porodične izvore.

Od posledica udarca, Hačins je sletela sa puta i zajedno sa kvadom se sruvala u provaliju duboku oko 107 metara.

Proglašena je mrtvom na mestu, a niko drugi nije povređen u sudaru.

DŽener i Hačins, koja je takođe bila transrodna osoba, upoznale su se 2015. godine, nedugo nakon što je DŽener objavila vest o svojoj "tranziciji".

Hačins se pojavila u nekoliko epizoda DŽenerinog dokumentarnog serijala “I Am Cait” na kanalu "E!", koji prati DŽenerin život nakon tranzicije. Rođena je u Vašingtonu, a studirala je na Univerzitetu Peperdin, gde je stekla diplomu iz ekonomije i finansija.

Tokom treće godine studija, Hačins je podnela ostavku na mesto predsednice generacije 2018. godine kako bi dovršila svoju rodnu tranziciju. Kao motivaciju za svoju tranziciju 2016. navela je DŽener, rekavši da joj je intervju u kome je DŽener priznala tranziciju pokazao da je "u redu" promeniti pol.

Posle diplomiranja 2017. godine, osnovala je kompaniju za zaštitu od sunca Lumasol i postala DŽenerina menadžerka. Upoznale su se preko zajedničkog frizera i šminkera i odmah su postale bliske prijateljice.

- Veoma smo se zbližile kao prijateljice - rekla je Hačins za "Juicy Scoop" 2020.

- Upoznale smo se preko frizera i šminkera, što je ironično. Jednog dana dok mi je sređivao kosu, rekao je: "Idem na fotošuting odmah posle ovoga i Kejtlin će tamo biti i želela bi da te upozna."

- Otišla sam na fotošuting, kliknule smo odmah, postale dobre prijateljice i naučila sam mnogo o tome šta se dešava u Kejtlininom životu, i shvatila da je finansijska situacija haotična - novac je samo leteo svuda - a niko to nije zaista kontrolisao. Nije imala menadžera. Kris to više nije radila otkako su se razveli i ja sam mislila da mogu da obavim dobar posao.

Saradnja sa Donaldom Trampom

Tokom predsedničke kampanje Donalda Trampa 2024. godine, služila je kao njegova zvanična podrška, pojavljivala se na televiziji u njegovo ime. U februaru 2024. godine pozirala je sa Trampom tokom sastanka u Mar-a-Lagu.

- Bio je to lud put. Od konvencije i inauguracije 2016, preko 2020, do najluđe kampanje u američkoj istoriji 2024, volim ovu porodicu kao svoju. Nastaviću da se borim za Ameriku na bilo koji način kako mi kažu, stigli smo do ovde i ne planiram da stanem, samo da ubrzam - napisala je Hačins.

- Ne postoji tim ljudi, predvođeni smo samim čovekom, 47. predsednikom SAD @realdonaldtrumpom sa kojim bih želela da radim! NAPRAVIMO AMERIKU PONOVO VELIKOM! - napisala je.

U januaru je Hačins imala jedno od svojih poslednjih javnih pojavljivanja zajedno sa DŽener, gde su prisustvovale "Starlight Ball-u" kao delu Trampovih svečanosti inauguracije u Vašingtonu.

