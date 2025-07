Jovana Jeremić nakon teških dana u životu, raskida veze sa biznismenom Draganom za koju su mnogi smatrali da će se završiti brakom i smrti oca, kaže da ponovo staje na noge i nada se da joj život sprema nešto bolje.

Jovana je u intrervjuu za "Blic" otkrila kako se oseća nakon teškog perioda.

- Osećam se fantastično, nekako sam se vratila u centar zbivanja posle svih teških momenata u životu postala sam jača, snažnija i moćnija u svemu, kaže Jovana i dodaje: Foto: Instagram printskrin/jeremicjovana

- Osećam se oslobođeno i jako dobro sa nekom novom energijom, koju nikad nisam imala, potpuno novom. Kada izgubiš oca izgubiš deo sebe. Ja sam izgubila oca i taj muški postulat, to mesto je ostalo prazno. Mislim da meni sada dolaze velike stvari kada je moj emotivan život u pitanju, jer mislim da kada izgubiš oca na to prazno mesto dolazi suprug. To mora da bude tako po karmi i po nekim lekcijama. Nadam se da najbolje vreme meni dolazi i da ću uspeti u svom životu, a to mi je negde i cilj da pronađem čoveka koji može da zauzme tatino mesto. Bar da pokuša jer je moj otac bio alfa u svakom smislu.

Jovana kaže da postoje trenuci kada joj je teško jer je sve još uvek sveže, ali da se trudi da bude jaka. FOTO: Printskrn Jutjub Novosti

- Teško mi je je kada gledam snimke i slike, fali mi jer je on meni bio veliki stožer mi, imamo istu genetiku i dosta smo slični. Kada si žena, koja je razvedena i imaš dete, a ja sam nekoliko puta bila i verena, onda ti fali ta neka vrsta oslonca. Meni je to bio otac. Ja sam žena koja voli da bude u paru iako mi mnogi kažu da bolje izgledam i moćnije kada sam sama. Ja volim ipak da imam tu neku konekciju sa muškom osobom. Kada nisam imala partnera, tu mi je bio tata kao oslonac. Sada kada njega nema imam potrebu i želju još jaču da imam tu mušku figuru ali pravu. Tu sam sada dosta rigoroznija sada, muškarci mi prilaze ali stroga sam. Tačno znam šta želim, bolje procenjujem i ta potreba za tim pravim je sada još veća. Sa tatinim gubitkom, ubrzao se proces da ostavarim nešto što sam uvek želela, to drugo dete i drugi brak. Nisam žena koja želi da funkcioniše sama, mogu ali želim, hoću da budem u paru. Važno je da čovek ne ogluvi na srce, džaba ti uspeh, pare i moć ako nemaš ljubav, a ja volim da volim. Svakom svom bivšem želim da pronađe ženu koja će ih više voleti od Jovane Jeremić ali to je nemoguća misija jer ja volim kao jedna u milion.

Jovana se odmah posle smrti oca vratila na male ekrane. Foto: ATA images/A. Ahel

- Prevarila sam celu javnost zapravo, ja sam u petak vodila jutarnji program kao da je tata živ, a on je bio mrtav u kovčegu, on je umro u četvrtak. To je bila moja želja da se ne zna, nisam htela da budu mediji zbog porodice, ja sam javna ličnost, oni nisu i ne žele da se slikaju. Htela sam i da sprečim pojavljivanje na sahrani nekih ljudi koji nisu bili uz mene kada je meni bilo teško, koji su me zaboravili i ispali neljudi u toj situaciji. Onda nema potrebe da dolaze na sahranu kada nisu bili tu dok je bio živ. Zbog mnogih od njih me otac gledao uplakanu, ali ja sam njima oprostila, kaže Jovana i otkriva šta joj je otac govorio pred smrt.

- On je najponosniji na mene i poslednje dane svog života govorio mi je: ti moraš da budeš svesna ko si, ti si alfa i pored tebe hoću da vidim muškarčinu koji će da te drži kao malo vode na dlanu, ako te ne drži jednostavno nije taj. Mora da živi za treba kao što sam ja živeo za tvoju majku, ne zato što sam slab nego zato što sam jak. Današnji muškarci smatraju se slabim ako pokažu ljubav i kada uzdignu ženu na tron. Kada sam bila u Rusiji, srela sam jednog milijardera ali pravog koji me oduševio na način kako tretira svoju ženu. Rekao je da je ključ njegovog uspeha i milijardi upravo u tome što voli svoju ženu jer pare se poštuju, a žena se voli i to je tačno. To treba da bude pokazatelj svim muškarcima koji su u biznisu i generalno da nema uspeha ako se ne ispoštuje žena jer to je karma.

Jovana kaže da je sada čekaju samo lepe stvari.

- Nije mi teško, ja sam se ponovo rodila posle tatine smrti, ja sam oslobođena i ja ću bit feniks u svojoj 35. godini. Slaviću rođendan mega spektakularno i novu godinu života jer mi je ova bila grozna solarna i to sam znala. Nisam se dobro osetila na prošlom rođendanu i osećala sam lošu energiju. Od prošlog leta mi je počela da bude ružna i trajala do 5. jula. Izašla sam iz te karme, sve sam platila, sve mi se srušilo, Bog je sve srušio da bi izgradio nešto novo drugo ili nešto staro na novim osnovama. Šta je suđeno to će se dogoditi, ali ovo je moralo ovako da se završi, kola da se izlome na više frontova, a nesreća nikada ne ide sama ali sam izašla iz svega dostojanstveno, kaže voditeljka uz koju je u poslednje vreme češće bivši suprug Voja, sa kojim ima ćerkicu, pa se spekuliše da li će doći do pomirenja.

- Voja je moja velika podrška i nije samo on, od bivših ljubavi, podržali su me još neki sa kojima sam se ozbiljno zabavljala po dve tri godine. Bukvalno su mi se javili ali bilo je i onih koji nisu bili uz mene u tim trenucima ali sami su se svrstali i tada vidiš kakav je neko prema tebi. Ponosna sam na sve njih koliko su to muškarci koji su zaslužili da budu moji partneri jer privilegija je biti partner Jovane Jeremić. Zato savetujem svim ženama da biraju alfa muškarce u glavama jer novac ništa ne znači, imaju pare ali su nesigurni a kada su u glavi nesigurni, onda su i na nekim drugim frontovima, ali dobro dostojanstvene žene ne govore o tome, kroz osmeh kaže Jeremićeva.

Na pitanje da li je očekivala da će joj Voja biti velika podrška i može li doći do pomirenja kaže: Foto: ATA images

- Nisam očekivala da će biti u tolikoj meri uz mene ali je bio zaista i stvarno je učinio sve što je mogao da me vrati psihološki. Što se tiče tih priča oko pomirenja, sve stvari su u mom životu otvorene sada, ne samo kada je Voja u pitanju, on je moj prijatelj i mislim da to najbolja solucija. On čovek ima svoju devojku i ja to podržavam, u svemu ga podržavam sve dok zna da sam ja sam jedina konstanta i jedina nepromenljiva. Međutim, sada ide retro Merkur koji vraća sve staro ali tu treba probrati da bude na novim osnovama. Nikada ne mogu da kažem nikada jer me uvek u tim situacijama život demantovao, sudbina će odrediti onog pravog, pa neka Bog odabere najboljeg.

Jovana putuje u Španiju na more, a javnost se pita - sa kim.

- Idem sa ćerkom i bratanicom u jednu veliku vilu u Alikanteu. Ne idem sa muškarcem ipak on mene treba da odvede na put. U ovom momentu sabiram utiske i lečim se, ali jako brzo razmotriću sve ponude. Ne mogu da budem razočarana u ljubav i nikada nisam sama, imam uz sebe ćerku, Boga i porodicu. Imam ljude koji se trude oko mene i uživam u tome, ispitujem granice koliko je spreman da mi pokaže koliko sam značajna. Mora da bude svestan da dobija premiju, Bingo za ceo život. Više neću da traćim vreme sa partnerima za zabavljanje, da se ogradim odmah ja znam da sam seks simbol, ali ja sada tražim oca ćerki Lei, zapravo očuha jer ona ima oca, i budućem detetu. Tražim brak. Željko Mitrović mi je rekao da napišem na čelu: ne startuj me ako nećeš da se ženiš. Ako to razjasniš na počektu sve je bolje, najboja sam u zajednici, ne interesuje me zabavljanje.

Jovana kaže da ima mnogo kandidata i da je muškarci saleću sa svih strana.

- Bore se ne mogu da kažem da se ne bore, to bi bila laž. Nisam ništa petljala, izašla sam iz ozbiljne veze jer sam bezuslovno volela prethodnog partnera i on je voleo mene. Taj raskid se desio zbog okolnosti, a ne zato što je ljubav nestala. Ne mogu tako lako da uđem u novu vezu dok neke stvari ne popakujem u glavi. Sada mi muškarci prilaze drugačije jer znaju da nemam oca i jako su zaštitnički nastrojeni. Nikada mi nisu prilazili za jedno veče. Pokušavaju da zauzmu mesto, ali onaj koga sledećeg izaberem biće moj kralj i bog. Čovek koga odaberem da se udam u crkvi, jer nisam, to će biti do groba, nikada to ne bih raskinula, tada je igrica završena - kaže Jovana i za kraj dodaje:

- Sve gori pod mojim nogama, ponovo se iz pepela rađa feniks.

